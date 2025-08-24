Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen

Wie de stand in de Challenger Pro League er bij nam, zag dat Francs Borains momenteel amper vier punten heeft. Dat is door een straf die ze vorig seizoen kregen voor inbreuken op de Financial Fair-Play (FFP).

Francs Borains won al één wedstrijd en speelde al twee keer gelijk, waardoor ze een van de weinige ongeslagen teams zijn voorlopig in de Challenger Pro League.

Maar in de afrekening hebben ze voorlopig wel één puntje minder: 4 op 9. Dat is het gevolg van een straf van vorig seizoen, toen er inbreuken waren op de Financial Fair Play.

Dat hebben ze bij de Pro League in hun nieuw klassement ook nog eens heel duidelijk gestipuleerd. Francs Borains van zijn kant reageerde eerder al op de zaak met een persbericht op hun webstek.

Strenge eisen volgens de club

COO David Lasaracina legt uit: "Je moet weten dat de streefperiode loopt van 30 juni 2023, toen we nog in Nationale 1 zaten, tot 30 juni 2024. Deze periode beslaat ons eerste jaar in het profvoetbal, met een aanzienlijke kostenstijging voor een clubstructuur als de onze."

"Dit eerste jaar heeft ons veel gekost, omdat we bijna 500.000 euro aan eigen middelen moesten inbrengen om met name onze faciliteiten op het niveau van het profvoetbal te brengen en aan zeer strenge eisen te voldoen."