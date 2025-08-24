Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen

Waarom één team uit de Challenger Pro League een punt aftrek heeft gekregen
Foto: © Walfoot.be

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wie de stand in de Challenger Pro League er bij nam, zag dat Francs Borains momenteel amper vier punten heeft. Dat is door een straf die ze vorig seizoen kregen voor inbreuken op de Financial Fair-Play (FFP).

Francs Borains won al één wedstrijd en speelde al twee keer gelijk, waardoor ze een van de weinige ongeslagen teams zijn voorlopig in de Challenger Pro League. 

Maar in de afrekening hebben ze voorlopig wel één puntje minder: 4 op 9. Dat is het gevolg van een straf van vorig seizoen, toen er inbreuken waren op de Financial Fair Play.

Dat hebben ze bij de Pro League in hun nieuw klassement ook nog eens heel duidelijk gestipuleerd. Francs Borains van zijn kant reageerde eerder al op de zaak met een persbericht op hun webstek.

Strenge eisen volgens de club

COO David Lasaracina legt uit: "Je moet weten dat de streefperiode loopt van 30 juni 2023, toen we nog in Nationale 1 zaten, tot 30 juni 2024. Deze periode beslaat ons eerste jaar in het profvoetbal, met een aanzienlijke kostenstijging voor een clubstructuur als de onze."

"Dit eerste jaar heeft ons veel gekost, omdat we bijna 500.000 euro aan eigen middelen moesten inbrengen om met name onze faciliteiten op het niveau van het profvoetbal te brengen en aan zeer strenge eisen te voldoen."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lommel SK
Francs Borains

Meer nieuws

LIVE: Union heeft werk voor de boeg na de rust! Live

LIVE: Union heeft werk voor de boeg na de rust!

19:20
LIVE: De bal rolt in de kelderkraker tussen Dender en OH Leuven Live

LIVE: De bal rolt in de kelderkraker tussen Dender en OH Leuven

19:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Okereke - Balikwisha - Lammens

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Okereke - Balikwisha - Lammens

19:00
'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club'

19:00
2
🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

🎥 AC Milan gaat kopje onder tegen promovendus: Alexis Saelemaekers is duidelijk

18:30
César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist" Interview

César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"

18:22
Dit heeft de Italiaanse pers te zeggen over Kevin De Bruyne na zijn debuut

Dit heeft de Italiaanse pers te zeggen over Kevin De Bruyne na zijn debuut

18:00
Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

17:45
Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest Reactie

Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest

17:05
4
AC Milan wil Boniface plots niet meer: dit is wat er gebeurde

AC Milan wil Boniface plots niet meer: dit is wat er gebeurde

17:30
Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

Hannes Van der Bruggen wil nog iets kwijt over ploegmaat bij Cercle: "Daar word ik eerlijk gezegd zot van"

17:00
Hoe een voetbalpsycholoog een speler van OH Leuven enorm hielp

Hoe een voetbalpsycholoog een speler van OH Leuven enorm hielp

16:45
🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen?

🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen?

16:30
17
Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons"

Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons"

16:00
3
Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen

Met tien kan het ook: na uitsluiting van Dennis Praet knalt Doumbia Antwerp naar gevleide zege tegen KV Mechelen

15:28
Flankspeler met verleden bij Anderlecht en Dender verlaat Knokke voor buitenlands avontuur

Flankspeler met verleden bij Anderlecht en Dender verlaat Knokke voor buitenlands avontuur

15:45
OFFICIEEL: STVV neemt na één seizoen afscheid van centrale verdediger

OFFICIEEL: STVV neemt na één seizoen afscheid van centrale verdediger

15:30
Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden"

Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden"

15:00
4
📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen

📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen

14:20
2
Nu al een 'kelderkraker' in Jupiler Pro League: David Hubert is duidelijk

Nu al een 'kelderkraker' in Jupiler Pro League: David Hubert is duidelijk

14:45
Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam Interview

Standard-coach Mircea Rednic geeft uitleg bij heel opvallende beslissingen die hij nam

14:30
KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft nog een grote droom: "Zoals Francky Dury dat bij Zulte Waregem deed"

KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft nog een grote droom: "Zoals Francky Dury dat bij Zulte Waregem deed"

14:00
Kevin De Bruyne blinkt meteen uit: dit heeft coach Antonio Conte te zeggen

Kevin De Bruyne blinkt meteen uit: dit heeft coach Antonio Conte te zeggen

13:30
1
🎥 Nederlaag tegen Cercle Brugge eindigt in chaos: Standard-supporters met elkaar op de vuist

🎥 Nederlaag tegen Cercle Brugge eindigt in chaos: Standard-supporters met elkaar op de vuist

13:00
3
KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

KV Mechelen-trainer Fred Vanderbiest heeft perceptie tegen gehad: "Dat is niet meer de bedoeling"

12:30
Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is...

Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is...

12:00
4
Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar

11:30
28
Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

Genk-speler stopt ambitie niet onder stoelen of banken: "Rode Duivels!"

11:00
5
LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging

LIVE: Kelderkraker in Denderleeuw: slechtste aanval tegen slechtste verdediging

10:15
OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract

OFFICIEEL: Antwerp hakt de knoop door: 18-jarige Ecuadoraan krijgt contract

10:30
5
LIVE: Antwerp en KVM ongeslagen de vijfde speeldag in, maar wat is het effect van de transfermercato op deze affiche?

LIVE: Antwerp en KVM ongeslagen de vijfde speeldag in, maar wat is het effect van de transfermercato op deze affiche?

09:45
Wat is het nu? Dries Mertens zaait na duidelijke woorden op Marktrock alweer twijfel over toekomst

Wat is het nu? Dries Mertens zaait na duidelijke woorden op Marktrock alweer twijfel over toekomst

10:00
8
Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur

Sven Vandenbroeck luidt de alarmbel bij Zulte Waregem met duidelijke boodschap voor bestuur

09:30
9
David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht

David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht

09:00
2
🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis Interview

🎥 Mircea Rednic haalt zwaar uit na pandoering van Cercle Brugge in eigen huis

08:40
4
Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

Antwerp zonder Lammens en Balikwisha tegen KV Mechelen: Great Old krijgt verwachte miljoenen

08:20
27

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 3
KAA Gent KAA Gent 1-1 K Beerschot VA K Beerschot VA
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 2-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
RWDM Brussels RWDM Brussels 0-2 SK Beveren SK Beveren
Lierse SK Lierse SK 3-2 Eupen Eupen
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-3 KV Kortrijk KV Kortrijk
Jong Genk Jong Genk 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 0-0 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 0-1 Luik FC Luik FC

Nieuwste reacties

Green kill Green kill over 'De gevoeligste transfer van het jaar? Nieuwe aanvaller van Cercle speelde nog bij... Club' Paa'ke Paa'ke over 🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen? Johnnie Walker Johnnie Walker over 📷 'Heibel in Brugge: Club hakt knoop door in dossier Ordonez en dat zint de speler niet' Pé_1 Pé_1 over Doumbia voor de zoveelste keer goud waard voor Antwerp: uitspraken Vincent Janssen over hem zeggen nog het meest Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Gilbert Bodart spaart Marc Wilmots niet: "Hij heeft zelfs geen plek voor mij en mijn 500 wedstrijden" Antwerp nr1 Antwerp nr1 over Antwerp - KV Mechelen: 2-1 Joris impe Joris impe over David Hubert heeft wel nog iets te zeggen over Olivier Renard na ontslag bij Anderlecht Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Wat een verschil! STVV fiere leider en het geheim achter het succes is... Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Essevee-coach Sven Vandenbroeck stelt zich vragen bij arbitrage: "Allemaal een beetje tegen ons" roodwit1880 roodwit1880 over 📷 🎥 YNWA voor Gino Lawijt: overleden Antwerp-supporter krijgt passend eerbetoon in wedstrijd tegen KV Mechelen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved