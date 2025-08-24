Wie zakt dit seizoen in de Jupiler Pro League? Coach van 'topfavoriet' is wel héél erg duidelijk

La Louvière gaat tegen Union SG op zondagavond op zoek naar nieuw puntengewin in de Jupiler Pro League. Dankzij een overwinning tegen Charleroi staat het team voorlopig op een vrij mooie plek in het klassement.

Vooraf werd La Louvière gezien als de absolute topkanshebber op de laatste plaats in de klassering van de Jupiler Pro League. Voorlopig staan ze daar niet met 3 op 12.

Tegen Union SG punten pakken? Dat lijkt niet al te makkelijk te gaan worden. Maar elk punt kan in de eindafrekening van belang zijn.



En zelfs een laatste plaats zou nog niet meteen een probleem moeten zijn, want door de uitbreiding naar 18 ploegen is er geen rechtstreekse daler. De coaches schatten de kans op géén daler (met 7/16) zelfs hoger in dan dat La Louvière (5/16) zou zakken.

Coach Taquin zegt dat La Louvière niet zal zakken

"Het is begrijpelijk. Ik heb twee spelers met samen vijftig wedstrijden op het hoogste niveau. Voor de anderen is het allemaal nieuw. Een maand geleden zijn we naar ons nieuwe stadion verhuisd, ook dat geeft stress."

"Maar ik geef je op een briefje: over een maand praat iedereen anders. Zullen we in de top 6 eindigen? Nee. Zullen we moeten vechten om de degradatieplay-offs te ontlopen? Ja. Zullen we zakken? Nooit!", aldus coach Taquin in HUMO.