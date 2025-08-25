'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'
Het transferdossier rond Joel Ordonez heeft al heel wat episodes gekend. En in het moeilijke dossier zijn er ook een aantal neveneffecten te noteren. Zo is er het geval van Jorne Spileers, om maar iets te noemen.

Club Brugge heeft besloten om Joel Ordonez niet te verkopen, ondanks een aanzienlijke aanbieding van Olympique Marseille. De beslissing leidt tot interne spanningen en een conflict met de speler.

Joel Ordonez moet blijven bij Club Brugge

De laatste aanbieding van Marseille mocht er meer dan zijn - zowel qua aantal miljoenen voor Club Brugge als voor de speler zelf qua zeer aantrekkelijk loon.

Het is een situatie die ook nauwlettend wordt opgevolgd door andere spelers, zo ook onder meer Jorne Spileers. Die maakte een goede indruk in het begin van de competitie.

Jorne Spileers opnieuw naar de bank verwezen bij Club Brugge?

Vorig jaar verdween hij al eens op het tweede plan door Ordonez, dit seizoen leek hij meer (speel)kansen te gaan krijgen in de kern van Club Brugge. Maar zover zou het nu mogelijk opnieuw niet komen.

Volgens Het Laatste Nieuws zou Spileers wel eens het grootste slachtoffer kunnen worden in het verhaal rond Joel Ordonez. Als die effectief moet blijven bij blauw-zwart, dan is het niet om er tweede viool te gaan spelen. En zo kan Spileers wel eens opnieuw naar de bank vliegen.

