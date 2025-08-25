Fandag maakt het eens te meer duidelijk bij Anderlecht welk werk Olivier Renard nog heeft

RSC Anderlecht hield dit weekend een open training voor de supporters in het Lotto Park - dat kon omdat de wedstrijd tegen KAA Gent werd uitgesteld in functie van het duel tegen AEK Athene.

Na het gelijkspel in de heenwedstrijd tegen AEK Athene trekt het team deze week naar Griekenland voor een levensbelangrijke wedstrijd in de Conference League.

Fandag maakt veel duidelijk bij Anderlecht

De League Phase van de Europese beker halen is van groot belang voor paars-wit (en het Belgisch voetbal). Daartoe wordt wel niet meer gerekend op een aantal spelers.



Lees ook... Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

Zoals we dit weekend al aangaven, ontbraken een aantal spelers op de open training die door meer dan 1000 supporters werd gevolgd. Foket, Ashimeru en Flips waren niet gevraagd om deel te nemen aan de training.

Werk aan de winkel voor Olivier Renard bij Anderlecht

Die eerste is een van de spelers die weg mag bij Anderlecht en ook de twee andere spelers mogen/moeten verkassen. Al zal het niet makkelijk zijn om ze ook weg te krijgen, want Foket heeft een zeer stevig contract en dus moet er iemand ook hem een vergelijkbaar bod willen doen.

Volgens Het Laatste Nieuws is er dus nog werk aan de winkel voor Olivier Renard, die de drie spelers moet proberen te slijten. De komende twee weken zal blijken of hij daar ook zal in slagen.