KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst

KV Mechelen staat op het punt om Maksim Kireev van Lierse binnen te halen. De 21-jarige Wit-Rus gaat maandag medische tests afleggen.

KV Mechelen gaat nog toeslaan op de transfermarkt deze week. De Kakkers gaan nog een speler halen uit de Challenger Pro League, bij Lierse.

Gazet van Antwerp meldt namelijk dat Maksim Kireev snel de overstap zal maken van Lierse naar KV Mechelen. Hij zou maandag zijn medische tests moeten afleggen.

Kireev had eigenlijk niet meer bij Lierse moeten spelen dit seizoen, maar door omstandigheden is dat toch het geval. De middenvelder had aan het einde van vorig seizoen een transfer versierd.

Hij had naar Willem II moeten trekken, maar de Nederlandse club degradeerde waardoor de deal niet meer doorging. De transferprijs zou rond de 800.000 euro moeten liggen.

Kireev kwam in 2023 transfervrij aan bij Lierse. Daar speelde de 21-jarige middenvelder in totaal 41 wedstrijden, waarin hij goed was voor zes doelpunten en vijf assists. Hij heeft ook al zes caps bij Wit-Rusland.