Zeer vervelende, en onverwachte, blessure bij Union voor match tegen Anderlecht

Sébastien Pocognoli was absoluut niet tevreden na het gelijkspel tegen La Louvière. Hij is zich ervan bewust dat zijn team een ​​zeer rommelige wedstrijd heeft gespeeld en zoekt naar de redenen daarvoor.

Met slechts tien schoten (waarvan vijf op doel) creëerde Union zeer weinig op de Easi Arena. "De analyse is simpel: La Louvière heeft er alles aan gedaan om ons in een moeilijke wedstrijd te brengen met hun kwaliteiten. En ik denk dat we door onze eigen fouten de wedstrijd ook moeilijk hebben laten worden. We hebben hen hun spel laten spelen door een gebrek aan pressing van onze kant", begint Sébastien Pocognoli.

"Ze hebben veel snelheid en technische kwaliteiten voorin, maar we laten hen vertrekken in de omschakeling vanwege vele technische fouten, ik had niet genoeg aan mijn twee handen om ze te tellen. Het is een verdiend punt voor La Louvière. We zijn natuurlijk teleurgesteld. Als we op een positieve manier kijken, zijn we dit jaar ongeslagen na een verplaatsing die we niet meer zullen moeten maken, een verplaatsing die problemen zal veroorzaken voor veel teams in de JPL", gaat hij verder.



Fuseini out voor Anderlecht?

De coach van Union wil geen excuses zoeken: "Het was een slechte dag op technisch vlak. Vandaag was zeker de slechtste wedstrijd van het seizoen, veruit. Ik denk niet dat het aan het veld lag. Wat zeker is, is dat dit zich niet mag herhalen. Alle aspecten van het spel ontbraken vandaag, zowel de structuur, de spelhervattingen, als de voorzetten."

RAAL, met zijn intense spel van begin tot eind, maakte het USG niet gemakkelijk. De Wolven wilden zich laten zien tegen de kampioen: "Het zal de rode draad van het seizoen zijn. Dat is geen probleem: we zijn ons er goed van bewust, we zullen hiermee moeten leren omgaan. Bij elke persconferentie spreekt de tegenstander, direct of indirect, over onze kampioenenstatus. Dat betekent dat er respect is en dat we soms kunnen verwachten tegen een laag blok te spelen."

Alsof dat nog niet genoeg was, heeft Poco Mohammed Fuseini opnieuw verloren. Hij zat uiteindelijk niet meer bij de selectie. "Hij heeft zijn enkel opnieuw geblesseerd. Het is een terugval in vergelijking met zijn blessure tegen Feyenoord. We hopen hem volgend weekend tegen Anderlecht te hebben, maar hetzelfde scenario herhaalt zich: hij keert terug en raakt opnieuw geblesseerd. We moeten voorzichtig zijn met betrekking tot zijn keuze om al dan niet bij zijn nationale ploeg aan te sluiten. Want terugkomen met een onopgeloste kwetsuur zou lastig zijn."

De Ghanese aanvaller speelde een belangrijke rol in de laatste Brusselse derby door het enige doelpunt van de terugwedstrijd in de Play-offs te scoren in het Lotto Park. Maar zijn aanwezigheid volgend weekend is meer dan ooit onzeker.