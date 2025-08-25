Zeer vervelende, en onverwachte, blessure bij Union voor match tegen Anderlecht

Zeer vervelende, en onverwachte, blessure bij Union voor match tegen Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sébastien Pocognoli was absoluut niet tevreden na het gelijkspel tegen La Louvière. Hij is zich ervan bewust dat zijn team een ​​zeer rommelige wedstrijd heeft gespeeld en zoekt naar de redenen daarvoor.

Met slechts tien schoten (waarvan vijf op doel) creëerde Union zeer weinig op de Easi Arena. "De analyse is simpel: La Louvière heeft er alles aan gedaan om ons in een moeilijke wedstrijd te brengen met hun kwaliteiten. En ik denk dat we door onze eigen fouten de wedstrijd ook moeilijk hebben laten worden. We hebben hen hun spel laten spelen door een gebrek aan pressing van onze kant", begint Sébastien Pocognoli.

"Ze hebben veel snelheid en technische kwaliteiten voorin, maar we laten hen vertrekken in de omschakeling vanwege vele technische fouten, ik had niet genoeg aan mijn twee handen om ze te tellen. Het is een verdiend punt voor La Louvière. We zijn natuurlijk teleurgesteld. Als we op een positieve manier kijken, zijn we dit jaar ongeslagen na een verplaatsing die we niet meer zullen moeten maken, een verplaatsing die problemen zal veroorzaken voor veel teams in de JPL", gaat hij verder.

Lees ook... Burgess slaat met de vuist op tafel voor match tegen Anderlecht: "We moeten eerlijk zijn..."

Fuseini out voor Anderlecht?

De coach van Union wil geen excuses zoeken: "Het was een slechte dag op technisch vlak. Vandaag was zeker de slechtste wedstrijd van het seizoen, veruit. Ik denk niet dat het aan het veld lag. Wat zeker is, is dat dit zich niet mag herhalen. Alle aspecten van het spel ontbraken vandaag, zowel de structuur, de spelhervattingen, als de voorzetten."

RAAL, met zijn intense spel van begin tot eind, maakte het USG niet gemakkelijk. De Wolven wilden zich laten zien tegen de kampioen: "Het zal de rode draad van het seizoen zijn. Dat is geen probleem: we zijn ons er goed van bewust, we zullen hiermee moeten leren omgaan. Bij elke persconferentie spreekt de tegenstander, direct of indirect, over onze kampioenenstatus. Dat betekent dat er respect is en dat we soms kunnen verwachten tegen een laag blok te spelen."

Alsof dat nog niet genoeg was, heeft Poco Mohammed Fuseini opnieuw verloren. Hij zat uiteindelijk niet meer bij de selectie. "Hij heeft zijn enkel opnieuw geblesseerd. Het is een terugval in vergelijking met zijn blessure tegen Feyenoord. We hopen hem volgend weekend tegen Anderlecht te hebben, maar hetzelfde scenario herhaalt zich: hij keert terug en raakt opnieuw geblesseerd. We moeten voorzichtig zijn met betrekking tot zijn keuze om al dan niet bij zijn nationale ploeg aan te sluiten. Want terugkomen met een onopgeloste kwetsuur zou lastig zijn."

De Ghanese aanvaller speelde een belangrijke rol in de laatste Brusselse derby door het enige doelpunt van de terugwedstrijd in de Play-offs te scoren in het Lotto Park. Maar zijn aanwezigheid volgend weekend is meer dan ooit onzeker.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière

Meer nieuws

Burgess slaat met de vuist op tafel voor match tegen Anderlecht: "We moeten eerlijk zijn..."

Burgess slaat met de vuist op tafel voor match tegen Anderlecht: "We moeten eerlijk zijn..."

14:00
'Transferstrijd om Lammens barst helemaal los: Europese topclub wil Manchester United een hak zetten'

'Transferstrijd om Lammens barst helemaal los: Europese topclub wil Manchester United een hak zetten'

14:20
Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst Reactie

Nadat gerucht eigen leven ging leiden: Antwerp-sterkhouder Vincent Janssen spreekt krachtige taal over zijn toekomst

14:10
KSC Lokeren mist start compleet in Challenger Pro League: grijpt bestuur in?

KSC Lokeren mist start compleet in Challenger Pro League: grijpt bestuur in?

13:45
🎥 Emma Heesters (vriendin van ex-speler Antwerp en Anderlecht) grapt met Nederlandse presentator na vraag over duet De derde helft

🎥 Emma Heesters (vriendin van ex-speler Antwerp en Anderlecht) grapt met Nederlandse presentator na vraag over duet

12:20
Westerlo krijgt transferdomper te verwerken: Inter Milan zegt nee

Westerlo krijgt transferdomper te verwerken: Inter Milan zegt nee

13:30
'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag'

'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag'

13:15
5
KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst

KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst

13:00
1
'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil

'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil

11:45
11
Heeft Standard een toekomstige Rode Duivel verkocht? Rudi Garcia heeft hem zeker op het oog

Heeft Standard een toekomstige Rode Duivel verkocht? Rudi Garcia heeft hem zeker op het oog

12:00
1
Fandag maakt het eens te meer duidelijk bij Anderlecht welk werk Olivier Renard nog heeft

Fandag maakt het eens te meer duidelijk bij Anderlecht welk werk Olivier Renard nog heeft

09:20
La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

La Louvière zorgt voor verrassing tegen Union SG: STVV is alleen leider

20:30
"We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland

"We zullen hem voor 60 miljoen verkopen": net weg bij Standard, maar meteen indrukwekkend in buitenland

11:00
Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet

Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet

10:30
3
Thibaut Courtois krijgt nieuwe rol in doel, maar houdt ook tegen Dendoncker de netten schoon

Thibaut Courtois krijgt nieuwe rol in doel, maar houdt ook tegen Dendoncker de netten schoon

11:20
Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

Na vijf maanden blessureleed is er heel goed nieuws voor Besnik Hasi en RSC Anderlecht

08:21
Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

Frustratie bij Jong Genk voor afgekeurd doelpunt: "Waarom gaf de scheidsrechter dat niet aan?"

10:45
1
'Club Brugge schakelt door en wil nog defensieve versterking in huis halen'

'Club Brugge schakelt door en wil nog defensieve versterking in huis halen'

10:00
Afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi: 'Persoonlijke overeenkomst bereikt'

Afwezig tijdens oefenwedstrijd tussen Gent en Charleroi: 'Persoonlijke overeenkomst bereikt'

09:40
Komt er een afscheid? Thierry Ambrose heeft boodschap voor de supporters van KV Kortrijk

Komt er een afscheid? Thierry Ambrose heeft boodschap voor de supporters van KV Kortrijk

10:15
Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

Gumienny velt zijn oordeel over rode kaart van Tobias Hedl in Zulte Waregem - STVV

09:10
1
'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge'

08:41
1
Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader?

09:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08

07:00
📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

📷 'Dender onderhandelt volop met Franse club voor opvolger van Scheidler'

08:00
📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

📷 'Charleroi aan de onderhandelingstafel voor vertrek van Youssouf Sylla'

07:30
De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

De resultaten van de 5e ronde van de Croky Cup en de wedstrijden van de 6e ronde op een rijtje

08:10
César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist" Interview

César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist"

05:00
1
📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

📷 'KAA Gent ziet bod op verdediger geweigerd worden: ook Benfica wil hem binnenhalen'

07:00
1
📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

📷 'Sterkhouder van Standard krijgt binnenkort voorstel voor contractverlenging'

06:30
Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten" Reactie

Het laatste puzzelstuk dat OH Leuven nodig had? "Hij brengt de kwaliteiten die we misten"

06:00
🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

🎥 Het omslagpunt in Zulte Waregem - STVV in beeld: strenge rode kaart of niet?

23:30
6
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Tzolis - Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/08: Tzolis - Onyedika - Gambor - Ramazani - Romero - Mara - Okereke

22:30
Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste" Reactie

Ook Vincent Euvrard trekt - meer dan terecht - aan de alarmbel bij Dender en bevestigt interesse: "Hij is een piste"

22:15
4
'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen'

'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen'

22:30
7
Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt

Marc Degryse legt uit waarom Dries Mertens het zo moeilijk heeft om te zeggen dat hij stopt

23:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Het laatste woord is er nog niet over gezegd: Ordonez en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar CringeMedia CringeMedia over 'Ordonez zet Club Brugge extra onder druk op training maandag' CringeMedia CringeMedia over 🎥 VAR moest ingrijpen: verdiende Dennis Praet rood tijdens Antwerp - KV Mechelen? Stigo12 Stigo12 over Staat het dossier Malick Fofana on hold... vanwege zijn vader? Oisin Oisin over 'Dit wordt het voornaamste slachtoffer van de zaak Ordonez bij Club Brugge' cartman_96 cartman_96 over César Huerta steeds belangrijker bij Anderlecht: "Die vurigheid van Hasi aan de lijn? Dat helpt me juist" Bork Bork over 'Slotakkoord bij Club Brugge? In extremis toch nog poging om Tzolis weg te halen' Soloria Soloria over 'Antwerp heeft cash nodig': waarom topdeals dringend worden op Bosuil Deklat71 Deklat71 over KV Mechelen gaat toeslaan op transfermarkt: CPL-middenvelder op komst Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Dit heeft ex-scheidsrechter Gumienny te zeggen over rode kaart voor Dennis Praet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved