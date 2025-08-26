Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

Malick Fofana, die door Liverpool en Bayern wordt begeerd, zal deze zomer niet vertrekken. De 20-jarige Belgische vleugelspeler heeft ervoor gekozen om dit seizoen bij Lyon te blijven.

Malick Fofana maakt een opmerkelijke start van het seizoen door bij Lyon in de Ligue 1. De Rode Duivel was beslissend in de eerste twee competitiewedstrijden. Zijn niveau maakt indruk en zijn waarde blijft stijgen.

Waarde van Fofana blijft stijgen

Liverpool had hem op het oog als een alternatief als Alexander Isak vast zou zitten bij Newcastle. In Duitsland was Bayern München, onder leiding van Vincent Kompany, gecharmeerd door zijn explosieve profiel. Lyon wilde hem niet laten gaan voor minder dan 60 miljoen euro.



Met die bedragen en de onzekerheid over zijn rol elders, werden de opties al snel beperkt. Weinig clubs konden hem zowel speeltijd als aanwezigheid in de Champions League garanderen. Twee onbespreekbare voorwaarden voor een speler die zijn ontwikkeling wil voortzetten zonder overhaaste stappen.

De juiste beslissing?

Volgens informatie van Sacha Tavolieri heeft Fofana besloten om geduldig te zijn. Geen transfer deze zomer: de 20-jarige vleugelspeler verkiest om bij Lyon te blijven en te wachten op het volgende transferwindow.

🚨🇧🇪 EXCL - Malick Fofana heeft besloten bij Olympique Lyonnais te blijven!



🗣️ De Belg heeft deze zomer geen club gevonden die echt aan zijn ambities voldeed en verkiest te wachten op de volgende transferperiodes om het beste project te vinden. #mercato #OL pic.twitter.com/qmMtSJ0msK — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) 26 augustus 2025

Voor de Lyon-supporters is dit uitstekend nieuws. Hun parel, in vorm sinds het begin van het seizoen, zal doorgaan met het verlichten van het Groupama Stadium.