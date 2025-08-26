In Nederland is grote discussie losgebroken rond Belg: "Hebben ze de ballen niet?"

In Nederland is een discussie ontstaan over het lot van Rode Duivel Jorthy Mokio bij Ajax. Het 17-jarige talent wordt door velen gezien als de ideale kandidaat voor de positie van nummer zes, maar het lijkt erop dat de Amsterdammers hem voorlopig nog niet volledig durven in te zetten.

Door het vertrek van Jordan Henderson is Ajax op zoek naar een echte controleur. Namen als Edson Álvarez en Nemanja Matic circuleerden, maar beide versterkingen kwamen er niet. Khalid Boulahrouz zei in Rondo op Ziggo Sport dat hij dat niet begrijpt: “Ajax zoekt zo’n type. Maar als je die niet kan vinden, dan kies je toch voor Mokio? Dit is het moment om zo’n talent te laten spelen en rijpen.”

Mokio maakte eerder indruk in de Europa League tegen Union SG, waarbij hij zijn visitekaartje afgaf. Marco van Basten was onder de indruk: “Toen dacht ik: ze hebben echt een middenvelder erbij. Een goede, jonge jongen. Maar daarna zie je hem weer stukken minder, dus ik weet ook niet hoe ze dat allemaal doen met de jeugd.”

Gullit kritisch

Van Basten benadrukt dat er in de jeugdopleiding toch talent rondloopt dat kansen verdient. “Er moet toch, hoe je het wendt of keert, wel een beetje talent lopen. Blijkbaar niet goed genoeg", zei hij. Daarmee wijst hij op de kloof tussen jeugdige talenten en het vertrouwen dat zij krijgen bij het eerste elftal.

Voetbalicoon Ruud Gullit heeft een andere verklaring: “Of Ajax heeft niet de ballen om het te doen. Ze denken: we moeten presteren, dus we hebben iemand nodig die er meteen kan staan. Ze hebben niet het lef om zo’n jonge jongen in te zetten.”

Boulahrouz kan die redenering moeilijk volgen. “Degene die daar dan speelt moet wel leveren. Die moet veel beter zijn dan de jongens die moeten wachten.”