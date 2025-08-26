Ook goeie vriend Sam Kerkhofs twijfelt aan voetbalpensioen Dries Mertens

Het pensioen van Dries Mertens domineerde het voorbije voetbalweekend en was ook een onderwerp in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van podcast '90 minutes. Toch bleef een eenduidig antwoord uit over de toekomst van de 109-voudige Rode Duivel.

Op het podium van Marktrock in Leuven liet Mertens zich afgelopen weekend opmerken met de woorden: “Ik ben met pensioen.” Dat leek een definitieve bevestiging van het einde van zijn carrière, maar kort daarna nuanceerde hij zijn uitspraak. Voor de camera van ROB TV liet hij weten: “Pffff, ik weet het eerlijk gezegd niet.”

Presentator Gilles De Coster haalde in de eerste aflevering van '90 minutes' het onderwerp opnieuw aan en vroeg zich hardop af: “Gaat hij nu met pensioen of niet?” Het bleef evenwel koffiedik kijken, en het antwoord werd gezocht bij iemand dicht bij Mertens.

In zijn hoofd wel op pensioen

Sam Kerkhofs, neef van Mertens’ echtgenote Kat en mede-eigenaar van Sporting Hasselt, kreeg de vraag voorgelegd. “Ik denk dat het een ‘slip of the tongue’ was op het podium", verklaarde hij. Volgens Kerkhofs wil Mertens het pensioen liever niet officieel aankondigen.

Kerkhofs voegt daar wel aan toe dat Mertens in zijn hoofd wellicht wél met pensioen is. “Maar mocht er een avontuur komen, waarmee ik geen sportieve of financieel zotte uitdaging bedoel, dan…” Hij liet de zin in het midden, waarmee hij de deur op een kier zette voor mogelijke verrassingen.

Gilles De Coster suggereerde nog dat Mertens misschien ploegmaat zou kunnen worden van Tuur Dierckx bij Sporting Hasselt. Kerkhofs reageerde met een kwinkslag: “Dan moet hij wel fitter worden.”