Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille

Over de transfer van Joel Ordonez is het laatste woord nog niet geschreven. Bij Club Brugge twijfelen ze of Marseille de juiste keuze voor hem is. Ordonez zelf heeft zijn zinnen op de Franse topclub gezet. Blauw-zwart heeft echter nog andere bedenkingen.

Coach Nicky Hayen probeerde de gemoederen nog te bedaren. Vorige week praatte hij op de jonge verdediger in, waardoor Ordonez uiteindelijk toch mee afreisde naar Glasgow voor de match tegen Rangers. Maar dat bleek slechts een tijdelijke dooi in de gespannen relatie tussen speler en club.

Kan Marseille wel betalen?

Marseille probeerde nochtans ver te gaan voor Ordonez. Eerst lag er een bod van 17,5 miljoen euro op tafel, dat in twee schijven kon oplopen tot 32,5 miljoen euro. Daarna volgde een nieuw voorstel met een vast bedrag van 25 miljoen euro, plus 5 miljoen euro aan bonussen.



Club Brugge houdt echter de boot af, deels omdat het twijfelt of de Franse traditieclub de constructies en betalingstermijnen wel kan waarmaken, weet Het Nieuwsblad. Binnen blauw-zwart wordt gewezen op de financiële druk in Marseille, dat kampt met FFP-beperkingen en vorig boekjaar nog 39 miljoen euro verlies liet optekenen.

Ordonez ligt dwars

Toen Ordonez dit weekend te horen kreeg dat Club hem niet meer wil laten gaan, sloeg de vlam opnieuw in de pan. Ordonez meldde zijn ongenoegen aan Hayen en besloot prompt niet meer mee te trainen. De Brugse staf ziet hem als een onmisbare pion in de defensie en is niet van plan zijn vertrek goed te keuren, hoe groot de druk van de speler en Marseille ook wordt.

Gisteren verscheen de verdediger opnieuw in het basecamp in Westkapelle, maar hij begrijpt niet waarom de situatie ongewijzigd blijft. Bij Club blijft de rust bewaard: men gelooft dat het conflict kan worden opgelost met nieuwe gesprekken in de komende dagen. Of Ordonez morgen in de terugmatch tegen Rangers zal spelen, lijkt echter uitgesloten.

De dreiging van boetes deert hem voorlopig niet. Club kan hem financieel straffen voor het overslaan van trainingen, maar Ordonez lijkt vastberaden en laat zich daar niet door afschrikken. Hij wil koste wat kost naar Marseille en ziet geen toekomst meer in blauw-zwart.