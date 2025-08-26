Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?

Altijd op zoek naar versterking voor hun centrale verdediging, heeft RSC Anderlecht het profiel van David Odogu, een 19-jarige centrale verdediger en wereldkampioen bij de onder 17 met Duitsland, op het oog.

De verdediging van Sporting Anderlecht blijft een werk in uitvoering. Zoumana Keita is geblesseerd, Lucas Hey heeft moeilijkheden, Jan-Carlo Simic staat op het punt de club te verlaten, en Yasin Ozcan lijkt nog niet klaar te zijn voor een basisplaats.

Simic, een veelbelovende jonge verdediger die vorige zomer werd aangetrokken van AC Milan voor drie miljoen euro, kan bijna voor acht miljoen euro worden verkocht aan Lazio. Een mooie zet die het bestuur van Anderlecht zal proberen te herhalen.

Een U17-wereldkampioen bij Anderlecht?

Volgens informatie van Kicker, zouden Olivier Renard en Anderlecht hun oog hebben laten vallen op David Odogu, een 19-jarige centrale verdediger die eigendom is van Wolfsburg en voormalig wereldkampioen onder 17 met Duitsland.

Sinds het begin van vorig seizoen maakt hij deel uit van de professionele kern van Wolfsburg, voornamelijk voor trainingen, met slechts drie optredens in officiële wedstrijden met het eerste team, en hij streeft naar meer speeltijd.

Volgens de Duitse krant wordt er momenteel een uitleenovereenkomst met aankoopoptie besproken tussen beide clubs, met een terugkoopclausule voor Wolfsburg. Een potentieel mooie zet voor de Paars-witten.