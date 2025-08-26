Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?

Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4286

Altijd op zoek naar versterking voor hun centrale verdediging, heeft RSC Anderlecht het profiel van David Odogu, een 19-jarige centrale verdediger en wereldkampioen bij de onder 17 met Duitsland, op het oog.

De verdediging van Sporting Anderlecht blijft een werk in uitvoering. Zoumana Keita is geblesseerd, Lucas Hey heeft moeilijkheden, Jan-Carlo Simic staat op het punt de club te verlaten, en Yasin Ozcan lijkt nog niet klaar te zijn voor een basisplaats.

Simic, een veelbelovende jonge verdediger die vorige zomer werd aangetrokken van AC Milan voor drie miljoen euro, kan bijna voor acht miljoen euro worden verkocht aan Lazio. Een mooie zet die het bestuur van Anderlecht zal proberen te herhalen.

Een U17-wereldkampioen bij Anderlecht?

Volgens informatie van Kicker, zouden Olivier Renard en Anderlecht hun oog hebben laten vallen op David Odogu, een 19-jarige centrale verdediger die eigendom is van Wolfsburg en voormalig wereldkampioen onder 17 met Duitsland.

Sinds het begin van vorig seizoen maakt hij deel uit van de professionele kern van Wolfsburg, voornamelijk voor trainingen, met slechts drie optredens in officiële wedstrijden met het eerste team, en hij streeft naar meer speeltijd.

Volgens de Duitse krant wordt er momenteel een uitleenovereenkomst met aankoopoptie besproken tussen beide clubs, met een terugkoopclausule voor Wolfsburg. Een potentieel mooie zet voor de Paars-witten.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

22:30
Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

22:30
'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

21:40
Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

22:00
1
Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

21:20
1
Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

18:40
Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

21:00
Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

19:20
Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

20:30
Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

20:00
1
Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

20:40
Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

19:40
1
Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

19:30
Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

19:00
1
Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

Anderlecht krijgt mooie opsteker voor cruciale wedstrijd tegen AEK Athene

14:00
1
Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

18:20
Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

18:00
Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

17:40
2
Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

16:40
17
Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

17:20
Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

Het grote moment is aangebroken voor Koni De Winter

17:00
Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf"

16:45
1
Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

16:30
1
KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer Opinie

KV Mechelen geconfronteerd met realiteit: op de Bosuil is gebleken wie Lion Lauberbach is als voetballer

15:15
KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

KRC Genk vangt miljoenen: talent vertrekt naar AS Monaco

16:00
De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit

De onrust blijft: weert RWDM Brussels Textor-kritische boodschappen van supporters? Beide kampen spreken zich uit

15:45
12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

12 uur vliegen voor belangrijkste match van het jaar: deze Rode Duivel staat al voor heel groot moment in zijn seizoen

15:30
Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

15:00
Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt

11:30
68
Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

Verrassend: voormalige Anderlecht-speler zet zijn carrière verder in... Marokko

12:40
"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

"Hij was mijn idool": Kevin De Bruyne vertelt over zijn jeugd en de keer dat hij "verliefd werd op voetbal"

14:20
Vincent Kompany bereidt zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

Vincent Kompany bereidt zich voor op "eerste finale": "Dit is niet zomaar een match"

13:30
Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

Vanhaezebrouck onthult wat STVV beter doet dan RSCA en ziet Vrancken revanche nemen: "Daar had hij het moeilijk mee"

12:30
1
Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

13:00
14
Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen

Anderlecht probeert Luis Vazquez te slijten, maar JPL-club wil niet toehappen

08:00
3
Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken

Hein Vanhaezebrouck ziet door Anderlecht uitgeleende speler terugkeren en potten breken

10:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen FCBalto FCBalto over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben FCBalto FCBalto over Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..." Sv1978 Sv1978 over Soap rond Ordonez nog bijlange niet afgelopen: Club Brugge twijfelt ook aan financiën van Marseille dbr1609 dbr1609 over Kairat Almaty - Celtic Glasgow: 0-0 Nelvafrel Nelvafrel over Patrick Goots lyrisch over Bas Van den Eynden (ex-KV Mechelen), de 'goalgetter' van Beerschot: "Ik vind het straf" Nelvafrel Nelvafrel over Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..." FCB vo altijd FCB vo altijd over Héél lucratief, maar fans Anderlecht vrezen voor uitkomst: hoe Union het nieuwe veld van het Lotto Park betaalt jawaddedadde jawaddedadde over Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved