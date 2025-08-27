🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

La Louvière weerde zich tegen Union SG als een duivel in een wijwatervat. Met een paar prima verdedigende prestaties hield het de Brusselse kampioen op een 0-0 gelijkspel. En zo doet de promovendus het toch beter dan vooraf voorspeld.

De coaches waren zeer duidelijk in hun trainersenquête: voor hen is de grootste kanshebber op degradatie - als er al iemand zal zakken gezien we van zestien naar achttien ploegen gaan - zeer duidelijk La Louvière.

In de eerste vijf speeldagen hebben De Wolven echter wel al van zich laten spreken en zeker in eigen huis houden ze toch wel gelijke tred met de grote(re) clubs.

POV | Tu es un bon garçon. 🥰🦮

La Louvière heeft veruit het kleinste budget in eerste klasse en speelt nog met spelers die enkele jaren geleden nog 'gewoon' in de amateurklassen speelden. Toch hebben ze ondertussen 4 op 15 te strikken, met een gelijkspel tegen Union en een knappe zege tegen Charleroi.

Mascotte maakt indruk in La Louvière

Ook tegen Standard, Gent en STVV werden De Wolven niet weggespeeld. En aan vechtlust en blijven verdedigen ook geen gebrek bij de club die toch wel stug genoemd mag worden om weggezet te worden.

Misschien dat de mascotte - geen wolf, wel een pitbull - er voor iets tussen zit? Hij straalt vechtlust uit - al is er ook wel een aaibaarheidsfactor.