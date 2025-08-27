🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?

🎥 Zorgt deze mascotte voor de vechtlust van promovendus in Jupiler Pro League?
Word fan van La Louvière! 42

La Louvière weerde zich tegen Union SG als een duivel in een wijwatervat. Met een paar prima verdedigende prestaties hield het de Brusselse kampioen op een 0-0 gelijkspel. En zo doet de promovendus het toch beter dan vooraf voorspeld.

De coaches waren zeer duidelijk in hun trainersenquête: voor hen is de grootste kanshebber op degradatie - als er al iemand zal zakken gezien we van zestien naar achttien ploegen gaan - zeer duidelijk La Louvière.

In de eerste vijf speeldagen hebben De Wolven echter wel al van zich laten spreken en zeker in eigen huis houden ze toch wel gelijke tred met de grote(re) clubs.

La Louvière heeft veruit het kleinste budget in eerste klasse en speelt nog met spelers die enkele jaren geleden nog 'gewoon' in de amateurklassen speelden. Toch hebben ze ondertussen 4 op 15 te strikken, met een gelijkspel tegen Union en een knappe zege tegen Charleroi. 

Mascotte maakt indruk in La Louvière

Ook tegen Standard, Gent en STVV werden De Wolven niet weggespeeld. En aan vechtlust en blijven verdedigen ook geen gebrek bij de club die toch wel stug genoemd mag worden om weggezet te worden.

Misschien dat de mascotte - geen wolf, wel een pitbull - er voor iets tussen zit? Hij straalt vechtlust uit - al is er ook wel een aaibaarheidsfactor. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Louvière

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

13:30
Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard

13:30
4
Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

13:00
"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

12:40
2
Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk)

12:40
5
Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over

Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over

11:18
26
Een waanzinnige avond: drie clubs kwalificeerden zich voor de eerste keer in geschiedenis voor de Champions League

Een waanzinnige avond: drie clubs kwalificeerden zich voor de eerste keer in geschiedenis voor de Champions League

12:20
Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

Silvio Proto waarschuwt jonge spelers: "Pas op voor parasieten!"

12:00
Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe

11:40
7
38-jarige Jamie Vardy op weg naar stunttransfer?

38-jarige Jamie Vardy op weg naar stunttransfer?

11:00
DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin

DAZN neemt nog een besparingsmaatregel: het mes gaat erin

10:30
1
Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

10:00
24
Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

09:30
20
LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

09:15
Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

09:00
Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

08:40
Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

08:20
Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

08:00
8
Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

07:40
10
Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

06:30
De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

07:20
7
KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

07:00
Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

23:30
16
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

22:30
Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

23:00
2
Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

22:30
9
'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

21:40
Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

22:00
1
Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

21:20
4
Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?

Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?

20:20
2
Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

21:00
1
Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

20:30
Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

20:00
2
Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

20:40
Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

19:40
2
Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

19:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Hajduk Hajduk over Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene bink bink over Rednic out, Euvrard in: zo verliepen de laatste 72 uren bij Standard Stigo12 Stigo12 over Zeer slecht transfernieuws voor Bilal El Khannouss (ex-Genk) dbr1609 dbr1609 over Een reis van 12.000km en bittere weersomstandigheden voor Union Saint-Gilloise of Brugge? Niemand wil hier naartoe FCB vo altijd FCB vo altijd over Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge LordJozef LordJozef over Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop Beauvanderheyden Beauvanderheyden over Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League Sv1978 Sv1978 over Verrassing van groot formaat bij Standard! Rednic buitengezet en verrassende JPL-coach neemt direct over Sv1978 Sv1978 over "Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd Sv1978 Sv1978 over Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved