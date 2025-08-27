Een waanzinnige avond: drie clubs kwalificeerden zich voor de eerste keer in geschiedenis voor de Champions League

Arne Engels en Celtic beleven een nachtmerrie in de play-offs van de Champions League. De Schotse topclub ging verrassend onderuit tegen FK Kaïrat Almaty, een Kazachse club die zich voor het eerst in haar geschiedenis plaatst voor de groepsfase van het kampioenenbal.

Het tweeluik eindigde op 0-0, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Daarin groeide doelman Temirlan Anarbekov uit tot de grote held. De amper 21-jarige keeper stopte drie penalty’s en loodste zijn team zo naar een historische kwalificatie. Voor Kazachstan is het de eerste deelname sinds Astana in 2015.

Het succes van Kaïrat Almaty was niet het enige sprookje van de avond. Ook Paphos uit Cyprus en Bodø/Glimt uit Noorwegen dwongen voor het eerst een ticket voor de groepsfase af. Het werd zo een Champions League-avond vol verrassingen en primeurs.



Paphos schakelde Rode Ster Belgrado uit door over twee wedstrijden met 3-2 te winnen, Bodø/Glimt won al in de heenmatch met 5-0 en kwam niet meer in de problemen ondanks een 2-1 verlies in de terugmatch. Voor beide clubs betekent het een historische stap naar het hoogste Europese podium.

Na Celtic ook Rangers?

Voor Celtic blijft vooral de bittere nasmaak hangen van een gemiste kans. De Schotse grootmacht en Engels moeten zich nu herpakken in de Europa League, maar de kritiek op de ploeg zwelt aan na deze blamage tegen een ogenschijnlijk minder getalenteerde tegenstander.

Woensdagavond staat Club Brugge voor zijn eigen cruciale play-off. Met een 1-3-voorsprong uit de heenmatch tegen Rangers is blauw-zwart uitstekend gepositioneerd om zich bij de groepsfase te voegen. Lukt dat, dan telt België dit seizoen twee vertegenwoordigers in de Champions League.