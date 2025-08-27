Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Olympique Marseille bereidt zich voor om morgen een ultiem bod uit te brengen op Joël Ordóñez, de Ecuadoraanse verdediger van Club Brugge. De speler staat zelf al helemaal achter de transfer, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij Club Brugge.

Ondertussen heeft Club Brugge Ordóñez niet opgenomen in de selectie voor de match tegen Rangers. De club wil hem heel graag houden, maar de situatie blijft gespannen.

Marseille zet hoog in: volgens geruchten gaat het om zo’n 25 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen, met bovendien een doorverkooppercentage toegevoegd in het bod.



Lees ook... LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

Toch lijkt Club Brugge voorlopig vast te houden aan een waarde van minstens 30 miljoen euro. Ondanks dat het bod inmiddels gehaald zou zijn, is Club niet geneigd te verkopen. Volgens Ecuadoraanse bronnen zou Ordonez wel nog hoop hebben dat het in orde komt.

Komt het nog goed?

De verdediger zelf is gefrustreerd en koos al de kant van Marseille. Hij miste daarom verschillende trainingen en liet duidelijk weten dat hij weg wil.

Voor Club Brugge staat veel op het spel: ze missen met Ordóñez een vaste waarde in de defensie. Voor Marseille zou het aantrekken van de jonge verdediger een belangrijke sportieve versterking betekenen — mits er uiteindelijk overeenstemming wordt bereikt.