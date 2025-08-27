Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Olympique Marseille bereidt zich voor om morgen een ultiem bod uit te brengen op Joël Ordóñez, de Ecuadoraanse verdediger van Club Brugge. De speler staat zelf al helemaal achter de transfer, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij Club Brugge.

Ondertussen heeft Club Brugge Ordóñez niet opgenomen in de selectie voor de match tegen Rangers. De club wil hem heel graag houden, maar de situatie blijft gespannen.

Marseille zet hoog in: volgens geruchten gaat het om zo’n 25 miljoen euro plus 5 miljoen aan bonussen, met bovendien een doorverkooppercentage toegevoegd in het bod.

Lees ook... LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

Toch lijkt Club Brugge voorlopig vast te houden aan een waarde van minstens 30 miljoen euro. Ondanks dat het bod inmiddels gehaald zou zijn, is Club niet geneigd te verkopen. Volgens Ecuadoraanse bronnen zou Ordonez wel nog hoop hebben dat het in orde komt.

Komt het nog goed?

De verdediger zelf is gefrustreerd en koos al de kant van Marseille. Hij miste daarom verschillende trainingen en liet duidelijk weten dat hij weg wil.

Voor Club Brugge staat veel op het spel: ze missen met Ordóñez een vaste waarde in de defensie. Voor Marseille zou het aantrekken van de jonge verdediger een belangrijke sportieve versterking betekenen — mits er uiteindelijk overeenstemming wordt bereikt.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Rangers FC live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Rangers FC
Joel Ordonez

Meer nieuws

LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

LIVE Club Brugge-Rangers: Stelt blauw-zwart, met Tresoldi in de basis, de Champions League veilig?

09:15
Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League

09:30
3
Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

07:40
1
Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

Club Brugge-coach Nicky Hayen zegt hoe het zit met Joel Ordonez

17:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Ordonez - Lukebakio - Carrasco - Simic

10:00
Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

Opmerkelijke afwezige bij Club Brugge, daags voor cruciale match tegen Rangers

13:00
16
Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

Nicky Hayen laat er geen twijfel meer over bestaan

21:00
1
Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

Bruggeling wordt zo goed als zeker opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia: morgen gaat hij nog eens kijken

20:40
De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op

07:20
5
Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend

18:00
1
Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

Niet Anderlecht, wel andere JPL-club: ex-Antwerp-speler op weg naar België

09:00
Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

Cyriel Dessers ziet nog kansen tegen Club Brugge: "We hebben weinig keuze..."

17:40
2
Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

Nog een Belg naar AC Milan? Rossoneri hebben nog een Rode Duivel op het oog

08:40
Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

Enorme verrassing? Rode Duivel wil voor tweede keer terugkeren naar zijn oude (top)club

08:20
Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans

08:00
1
Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

Moet Club Brugge nog een vertrek vrezen? 'Joaquin Seys in beeld bij Premier League-club'

16:30
1
KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

KRC Genk heeft beslissing genomen: buitenlandse topclubs afgetroefd

07:00
Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Keisuke Goto is dé man van het seizoensbegin: dit heeft hij er zelf over te zeggen

06:30
Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League

23:30
8
Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

Brandon Mechele is duidelijk over ploegmaat bij Club: "Over hem moeten we niet te veel spreken"

15:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/08: Balikwisha - Akman - Tielemans - Wamu Oyatambwe - Bouchouari - Arokodare

22:30
Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

Komt smaakmaker van Zulte Waregem ... gewoon terug naar Essevee?

23:00
1
Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders

22:30
7
Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

Blijven of vertrekken? Malick Fofana heeft zijn beslissing genomen

22:00
1
'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

'Ex-speler Antwerp staat plots in de belangstelling van ... Anderlecht'

21:40
Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

Het is al zover: eerste Belgische profclub ontslaat coach - ex-trainer van Lokeren en Standard als opvolger?

21:20
2
Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

Héél duidelijk in welk kamp de bal ligt: Westerlo blijft naar versterking speuren bij grote clubs en doet weer voorstel

20:30
Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?

Staat RSC Anderlecht op het punt om een jonge ​​wereldkampioen in huis te halen?

20:20
2
Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

Filip Joos laat zich uit over het televisiecontract: "Dat is de datum dat het nog kan keren, maar anders ..."

20:00
1
Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

Peter Vandenbempt vol lof voor bepalende speler van Royal Antwerp: "Soms ergeren ze zich, maar ..."

19:40
1
Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

Gewezen supersub met aandeel in de titel uit de gratie: Zulte Waregem binnenkort verlost van speler, de woestijn lonkt

19:30
Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben

16:40
20
Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

Jeugdproduct Anderlecht blijft maar aanmodderen bij Chelsea: wat is de volgende stap?

19:20
Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris'

19:00
9
Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

Anderlecht met vertrouwen naar AEK én Union: "We hebben van niemand schrik, niet in Europa, niet in België"

18:40
Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

Filip Joos is helemaal ondersteboven van Rode Duivel: "Ongelooflijk, die jongen is de nieuwe wind"

18:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (T)
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-0 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Sturm Graz Sturm Graz 2-1 Bodø Glimt Bodø Glimt
Pafos FC Pafos FC 1-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Ferencváros Ferencváros
Club Brugge Club Brugge 21:00 Rangers FC Rangers FC
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 21:00 FC Basel FC Basel
SL Benfica SL Benfica 21:00 Fenerbahçe Fenerbahçe

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over De kloof wordt wel enorm groot: Club Brugge haalde de voorbije tien jaar dit hallucinant bedrag op Sv1978 Sv1978 over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben Hajduk Hajduk over Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge (als ze doorgaan) en Union in de Champions League Jef Blaaskop Jef Blaaskop over Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris' Hajduk Hajduk over Deze ploegen gaan Club Brugge voor op weg naar Champions League André Coenen André Coenen over Club Brugge - Rangers FC: - 1872 1872 over Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge cartman_96 cartman_96 over Twee afwezigen, één nieuwe naam bij Club Brugge: Nicky Hayen maakt zijn selectie bekend Geert66 Geert66 over Situatie van Jan-Carlo Simic onduidelijk: Lazio stuit op beperkingen, andere topclub springt in de dans JVD002 JVD002 over Het is bijna zover: Antwerp neemt afscheid van een van zijn sterkhouders Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved