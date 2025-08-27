Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

Mircea Rednic werd woensdagvoormiddag ontslagen bij Standard. Peter Vandenbempt spreekt van een opvallend ontslag, maar kan het wel plaatsen.

Mircea Rednic werd als eerste coach ontslagen in de JPL dit seizoen, al na vijf speeldagen. Een opmerkelijke beslissing van Standard, dat vindt ook Peter Vandebempt. Hij dacht dat coaches meer tijd gingen krijgen omdat er maar één ploeg, en misschien zelfs geen, zakt.

"Enfin, dat hoopten we toch. Maar ja, het is wel duidelijk dat de ambitie van Wilmots niet is om erin te blijven. Hij wil in aanmerking komen voor de top 6. In dat kader moet je dit ontslag zien", zegt de commentator bij Sporza.

Maar toch kozen de Rouches nog niet zo heel lang geleden voor de Roemeen. "Ik zou eens moeten kijken of er destijds veel enthousiasme was rond Rednic. Bij mij was dat alvast niet het geval. De indruk die wij hadden overgehouden van hem, die was toch niet overweldigend. En als je opnieuw het voetbal wil brengen volgens het DNA van Standard, weet ik ook niet of hij daar geschikt voor was."

"Hij was natuurlijk ook niet eerste keuze, ze wilden heel graag Karel Geraerts. Maar als je na 5 speeldagen je trainer aan de deur zet, dan heb je het als club zelf ook niet juist aangepakt", gaat Vandenbempt verder.

Standard wil absoluut voor de Champions' Play-offs gaan. Dat wordt met dit ontslag nog maar eens duidelijk. Vandenbempt stelt zich daar vragen bij. "Is top 6 een absolute must? Dan weet ik het toch niet. Als je dat vergelijkt met andere clubs die beter op de rails staan, is dat niet evident", besluit hij.