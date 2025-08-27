Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"

Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik"
Foto: © photonews
Club Brugge verdedigt donderdag in Glasgow een 3-1 voorsprong tegen Rangers in de Champions League-play-offs. Rangers-coach Russell Martin gelooft in een comeback en wil Club onder druk zetten.

Club Brugge neemt het straks op tegen Rangers in de play-offs van de Champions League. De Bruggelingen moeten een 3-1 voorsprong proberen vast te houden op Jan Breydel.

Maar de Schotten zijn nog niet klaar. Rangers-coach Russell Martin heeft er zin in. "We gaan aanvallen en ons aanpassen aan het plan van Club Brugge. We leven nog", zei hij volgens HLN.

"Natuurlijk staan we twee goals in het krijt en is Club een goede ploeg, maar we moeten teren op de tweede helft van vorige week. Toen kreeg Club schrik. Hopelijk hebben we hen daarmee angst ingeboezemend", gaat hij verder.

De laatste tijd gaat het niet zo goed bij Rangers. Afgelopen weekend werd er 1-1 gelijkgespeeld tegen St. Mirren. Na drie speeldagen telt de club slechts drie punten in de Schotse competitie.

"Ik wil onze fans laten vieren. Ik begrijp trouwens dat ze momenteel niet tevreden zijn omdat we weinig winnen. Binnen de club blijft iedereen echter rustig omdat we allemaal weten dat er nog niks verloren is. We zoeken nog naar het juiste ritme, maar binnenkort zal alles in zijn plooi vallen. Het kan snel keren in het voetbal. Ik kijk uit naar de match van morgen", besluit Martin.

