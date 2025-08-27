Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge

Schotse pers ziet dat Rangers "een gigantische stunt" nodig heeft om door te gaan tegen Club Brugge
In Schotland klinkt het dat Rangers voor een haast onmogelijke opdracht staat in de return tegen Club Brugge. Na de 3-1-nederlaag in Ibrox moet de Schotse club in Jan Breydel een mirakel realiseren om nog kans te maken op de groepsfase van de Champions League.

De BBC schetst een somber beeld. Volgens hen komt Rangers naar België met een pak druk op de schouders, na een teleurstellende reeks in de competitie en een desastreuze eerste helft in de heenmatch. “Een kwalificatie leek toen al buiten bereik”, klinkt het scherp.

Ook bij The Scotsman is er weinig optimisme. De krant spreekt over een “wonder” dat nodig is om het tij te keren. De hoop van de Schotse fans, zo klinkt het, “hangt aan een zijden draadje”.

Lees ook... Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop

Gigantische stunt

De Daily Record legt de nadruk op de gigantische financiële belangen. Met een plaats in de Champions League staat er zo’n 40 miljoen euro op het spel. “Er zal een fameuze Europese avond nodig zijn”, klinkt het. Voor coach Russell Martin is het bovendien een test na zijn moeizame start bij de club.

The Scottish Sun herinnert dan weer aan de pijnlijke eerste helft in Schotland. Duizenden supporters verlieten toen vroegtijdig het stadion, onder de indruk van de manier waarop Club Brugge de thuisploeg wegspeelde. “Het wordt een gigantische stunt om dat goed te maken”, schrijft de krant.

Ondertussen bereiden de Bruggelingen zich rustig voor. Met het thuispubliek achter zich willen ze hun ticket voor de groepsfase verzilveren en zo voor de achtste keer in negen seizoenen de Champions League in.

Volg Club Brugge - Rangers FC live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

