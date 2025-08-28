Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

We zijn vijf speeldagen ver in de Jupiler Pro League - al heeft niet iedereen al vijf wedstrijden gespeeld natuurlijk door een aantal ploegen die een wedstrijd lieten uitstellen omwille van Europees voetbal. Rest de vraag: in hoeverre is dat al een indicatie naar de rest van het seizoen toe?

STVV is op dit moment leider in de Jupiler Pro League met 13 op 15, voor Union SG met 11 op 15. Anderlecht en Club Brugge kunnen zelfs nog aan 12 op 15 komen, terwijl Antwerp en Mechelen ook in de top-6 staan tot op heden.

Onderaan het klassement maken OH Leuven (4/15), Westerlo (3/12), Charleroi (3/12) en Dender (2/15) de dienst uit. Rest de vraag: gaan die ploegen de rest van het seizoen achteraan blijven hangen, of kunnen ze zich nog uit de moeilijkheden houden?

De analyse van Gert Verheyen voorspelt weinig goeds

Volgens analist Gert Verheyen kunnen we op de vijfde speeldag van de reguliere competitie al een beeld scheppen van welke ploegen zullen degraderen uit de Jupiler Pro League. Het is een theorie waar de voormalige Rode Duivel en trainer al een tijdje mee zit. 

"Na 30 wedstrijden staan zowat dezelfde ploegen op die plaatsen, dus de eerste wedstrijden zijn een grote indicator voor het eindklassement", vertelde Gert Verheyen daarover vorig seizoen al bij Extra Time

"Dat ondanks alle ontslagen, transfers en andere ontsnappingspogingen. Uiteraard zijn er wel eens uitzonderingen of zakt een ploeg - zoals Cercle Brugge - er alsnog volledig door", verwees hij toen naar de vorige jaargang.

Als we kijken naar de stand op de vijfde speeldag van de reguliere competitie van vorig seizoen, moeten we Verheyen niet compleet ongelijk geven. Na vijf wedstrijden bestonden de laatste vier uit KV Kortrijk, KV Mechelen, STVV en Beerschot.

Elk jaar hetzelfde liedje?

Na 30 wedstrijden zagen we dus dat er niet al te veel veranderd is aan die stand: Kortrijk en Beerschot degradeerden, STVV bleef ook bij de laatste vier. Enkel KV Mechelen heeft zich kunnen verzekeren van het behoud van bovenstaande vier. Cercle Brugge nam de plaats in de Relegation Play-Offs in. 

Als we kijken naar het seizoen daarvoor, heeft de voormalige Rode Duivel opnieuw een punt. In het seizoen 2023-2024 zaten zowel OHL als KV Kortrijk bij de laatste vier na zowel vijf als dertig speeldagen. Drie seizoenen geleden waren het dan weer Seraing, Zulte Waregem en Eupen die deel uitmaakten van de laatste vier op beide speeldagen. 

Topclubs hebben wél de slagkracht om het recht te trekken

Telkens zien we dat clubs die het moeilijk hebben aan het einde van het seizoen, vaak die mindere vorm doortrekken tot het einde van het seizoen en vaak de degradatiestrijd niet overleven. Verheyen maakte een analyse van de laatste 10 seizoenen en zag daar telkens dezelfde trend.

"Let op: de regel geldt niet voor de topclubs. Zij zijn vaak financieel slagkrachtig genoeg om de situatie recht te trekken. Wat je vaak hoort, is dat clubs 'nog 25 speeldagen hebben' om de situatie om te draaien. Dat klopt wel, maar de realiteit zegt iets anders."

Slecht nieuws voor de huidige laatste vier?

Rest de vraag of OH Leuven, Charleroi, Westerlo en Dender de financiële slagkracht hebben om het dit seizoen wél goed te maken. Met La Louvière en Zulte Waregem zijn er wel nog twee teams met 4 op 15 die als promovendi ook nog moeten opletten.

Het beste nieuws voor de staartploegen is dat er dit seizoen - als de competitiehervorming doorgaat - maar maximaal één team zal zakken, gezien er een uitbreiding komt van zestien naar achttien ploegen in de Jupiler Pro League.

Welke vier teams ziet u in de Relegation play-offs eindigen?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
100%
17%
56%
50%
72%
83%
0%
0%
6%
17%
0%

Je kan nog stemmen tot 31/08/2025 16:00.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Westerlo

Meer nieuws

LIVE: Genk morst met de kansen en stevent op nederlaag af! Live

LIVE: Genk morst met de kansen en stevent op nederlaag af!

21:43
LIVE: Tijd dringt voor Anderlecht! Live

LIVE: Tijd dringt voor Anderlecht!

21:42
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

21:41
OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

21:41
'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen'

21:20
1
Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

21:00
1
Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League Analyse

Snelle rekensom zorgt voor kopzorgen: Club Brugge zal moeten stunten in de Champions League

20:40
OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

OFFICIEEL: CPL-leider KV Kortrijk kondigt na perfecte start nog defensieve versterking met ervaring in Ligue 1 aan

20:20
Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

Vanaken slaakt zucht van opluchting en zegt wat goed is aan urenlange trip naar Almaty: "Niet voor de zevende keer..."

20:00
1
Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus

19:06
31
Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

Benito Raman onthult na contractverlenging bij KV Mechelen waarom 'zotte speler' als hij zo goed bij de club past

18:40
Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

Waarom Arthur Vermeeren nu al ter discussie staat bij RB Leipzig (en waarom dat snel kan keren)

19:00
2
Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

Na het Rangers-debacle: vader Nicolas Raskin haalt keihard uit en verwijst naar... Standard

18:00
5
Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

Grote onrust bij RWDM Brussels: club jaagt eigen supporters nog meer de kast op

18:20
2
Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

Hein Vanhaezebrouck pikt er eentje uit bij Club Brugge: "Ik ben fan!"

17:30
2
Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge"

17:00
1
Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens

16:30
8
Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

Ai Besnik Hasi... Match van vanavond wordt cruciaal, Portugese topclub wil revelatie oppikken

16:15
1
Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out

16:00
8
KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

KV Mechelen neemt duidelijk standpunt in over sterkhouder en heeft nog één transferwens

15:00
8
OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

OFFICIEEL: KAA Gent raakt verlost van overbodige floptransfer

14:43
3
Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

Spectaculaire wending: Anderlecht wil aanwinst nu al weer uitlenen

15:30
8
Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

Persoonlijk drama: moeder van STVV-coach Wouter Vrancken overleden

14:28
Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge Reactie

Is hij nu helemaal vertrokken? Tresoldi verklaart zijn moeilijke eerste weken bij Club Brugge

14:15
4
Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

Nu de echte lancering? Brussels jeugdproduct van RSC Anderlecht neemt zoveelste stap in zijn carrière

14:40
20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

20-jarige Belg maakt toptransfer naar Monaco: medische testen vandaag

14:00
2
UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

UEFA kondigt grote verandering aan voor Champions League-finale van deze editie: "Voor de fans!"

13:30
6
DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op"

12:40
26
Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

Weeral een schot in de blauw-zwarte roos: goudhaantje voelt zich al thuis bij Club Brugge

13:00
5
Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

12:20
Met het mes op de keel tegen Lommel: (Gedeelde) Rode lantaarn Lokeren moet dringend eerste punten pakken

Met het mes op de keel tegen Lommel: (Gedeelde) Rode lantaarn Lokeren moet dringend eerste punten pakken

12:10
"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

"We willen revanche": Union en Aït El Hadj hopen op specifieke tegenstander in de Champions League

12:00
Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid Analyse

Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid

11:40
8
Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur Reactie

Wie loot Club Brugge in de Champions League? Vanaken verklapt zijn voorkeur

11:15
5
Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

Bob Madou verwacht rustig einde van transfermercato: "Het liefst van al met de huidige kern de Champions League in"

11:20
1
Jonge verdediger grijpt kans bij KV Kortrijk: "Mijn familie is trots"

Jonge verdediger grijpt kans bij KV Kortrijk: "Mijn familie is trots"

11:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 29/08 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 30/08 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Siver Siver over AEK Athene - Anderlecht: 2-0 Union 60 Union 60 over Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions" Dostojewski Dostojewski over 'Stroomversnelling op komst: Beerschot staat op het punt overgenomen te worden en is weldra in Japanse handen' FC Bubbles FC Bubbles over Alderweireld onder de indruk: "Heel Europa kijkt nu naar Club Brugge" FCB vo altijd FCB vo altijd over Drama bij AC Milan: zware blessure voor Ardon Jashari en maanden out De Groene Ridder. De Groene Ridder. over KRC Genk - Lech Poznan: 1-2 Nelvafrel Nelvafrel over DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op" FCBalto FCBalto over Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal Incognito07 Incognito07 over Na nieuw debacle en wanprestatie Onana... Fans (en ook media) Manchester United schreeuwen om Lammens IXL IXL over Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved