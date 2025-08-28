Als we statistiek Gert Verheyen mogen geloven, is er slecht nieuws voor OH Leuven, Westerlo, Charleroi en Dender

We zijn vijf speeldagen ver in de Jupiler Pro League - al heeft niet iedereen al vijf wedstrijden gespeeld natuurlijk door een aantal ploegen die een wedstrijd lieten uitstellen omwille van Europees voetbal. Rest de vraag: in hoeverre is dat al een indicatie naar de rest van het seizoen toe?

STVV is op dit moment leider in de Jupiler Pro League met 13 op 15, voor Union SG met 11 op 15. Anderlecht en Club Brugge kunnen zelfs nog aan 12 op 15 komen, terwijl Antwerp en Mechelen ook in de top-6 staan tot op heden.

Onderaan het klassement maken OH Leuven (4/15), Westerlo (3/12), Charleroi (3/12) en Dender (2/15) de dienst uit. Rest de vraag: gaan die ploegen de rest van het seizoen achteraan blijven hangen, of kunnen ze zich nog uit de moeilijkheden houden?

De analyse van Gert Verheyen voorspelt weinig goeds

Volgens analist Gert Verheyen kunnen we op de vijfde speeldag van de reguliere competitie al een beeld scheppen van welke ploegen zullen degraderen uit de Jupiler Pro League. Het is een theorie waar de voormalige Rode Duivel en trainer al een tijdje mee zit.

"Na 30 wedstrijden staan zowat dezelfde ploegen op die plaatsen, dus de eerste wedstrijden zijn een grote indicator voor het eindklassement", vertelde Gert Verheyen daarover vorig seizoen al bij Extra Time.

"Dat ondanks alle ontslagen, transfers en andere ontsnappingspogingen. Uiteraard zijn er wel eens uitzonderingen of zakt een ploeg - zoals Cercle Brugge - er alsnog volledig door", verwees hij toen naar de vorige jaargang.

Als we kijken naar de stand op de vijfde speeldag van de reguliere competitie van vorig seizoen, moeten we Verheyen niet compleet ongelijk geven. Na vijf wedstrijden bestonden de laatste vier uit KV Kortrijk, KV Mechelen, STVV en Beerschot.

Elk jaar hetzelfde liedje?

Na 30 wedstrijden zagen we dus dat er niet al te veel veranderd is aan die stand: Kortrijk en Beerschot degradeerden, STVV bleef ook bij de laatste vier. Enkel KV Mechelen heeft zich kunnen verzekeren van het behoud van bovenstaande vier. Cercle Brugge nam de plaats in de Relegation Play-Offs in.

Als we kijken naar het seizoen daarvoor, heeft de voormalige Rode Duivel opnieuw een punt. In het seizoen 2023-2024 zaten zowel OHL als KV Kortrijk bij de laatste vier na zowel vijf als dertig speeldagen. Drie seizoenen geleden waren het dan weer Seraing, Zulte Waregem en Eupen die deel uitmaakten van de laatste vier op beide speeldagen.

Topclubs hebben wél de slagkracht om het recht te trekken

Telkens zien we dat clubs die het moeilijk hebben aan het einde van het seizoen, vaak die mindere vorm doortrekken tot het einde van het seizoen en vaak de degradatiestrijd niet overleven. Verheyen maakte een analyse van de laatste 10 seizoenen en zag daar telkens dezelfde trend.

"Let op: de regel geldt niet voor de topclubs. Zij zijn vaak financieel slagkrachtig genoeg om de situatie recht te trekken. Wat je vaak hoort, is dat clubs 'nog 25 speeldagen hebben' om de situatie om te draaien. Dat klopt wel, maar de realiteit zegt iets anders."

Slecht nieuws voor de huidige laatste vier?

Rest de vraag of OH Leuven, Charleroi, Westerlo en Dender de financiële slagkracht hebben om het dit seizoen wél goed te maken. Met La Louvière en Zulte Waregem zijn er wel nog twee teams met 4 op 15 die als promovendi ook nog moeten opletten.

Het beste nieuws voor de staartploegen is dat er dit seizoen - als de competitiehervorming doorgaat - maar maximaal één team zal zakken, gezien er een uitbreiding komt van zestien naar achttien ploegen in de Jupiler Pro League.