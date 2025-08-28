Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht speelt donderdag zijn terugwedstrijd in de vierde en laatste voorronde van de UEFA Conference League. Het moet voorbij AEK Athene, nadat de heenwedstrijd in eigen huis eindigde in een gelijkspel.

Anderlecht vergat zichzelf te belonen na een prima prestatie vorige week. De Brusselaars voetbalden bij vlagen uitstekend en konden makkelijk vier keer scoren, maar kregen uiteindelijk het spreekwoordelijke deksel op de neus.

Dus zullen ze het in Athene moeten afmaken. Bij de tegenstander van vanavond speelt met Aboubakary Koita (onder meer ex-Waasland Beveren en STVV) een oude bekende. Eén die vorige week nog eens voor bekend volk mocht spelen.

Lees ook... Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

In de aanloop naar de terugwedstrijd, komt hij bij La Dernière Heure nog even terug op de heenwedstrijd: "Heel wat familieleden hadden een kaartje gekocht voor de partij. Nu ik nog eens in België speelde, konden ze mij nogmaals aan het werk zien."

Uit de wedstrijd gehouden door Augustinsson

AEK kwam er vorige week niet aan te pas en ook Koita had het moeilijk: "Augustinsson maakte heel wat overtredingen op mij. We hadden het moeilijk, maar dat zal in de terugwedstrijd voor Anderlecht het geval zijn."

Neemt Anderlecht de laatste horde richting Europees voetbal? Of struikelt het in de heksenketel die in Athene wordt verwacht? Vanavond rond 22 uur weten we het antwoord op die vraag.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg AEK Athene - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AEK Athene
Aboubakary Koita
Ludwig Augustinsson

Meer nieuws

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

Schotse pers schuwt harde woorden niet voor Rangers: "Caféploegen zijn beter georganiseerd"

10:00
KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

KV Kortrijk zoekt tegen Francs Borains naar nieuwe zege in CPL: "Moeilijkste tegenstander tot nog toe"

09:50
Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

Dit heeft AEK Athene-coach Nikolic te zeggen voor cruciale match tegen Anderlecht

21:40
Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben"

09:30
5
Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

Voor de derde keer in een jaar: Anderlecht opnieuw gestraft door de UEFA

19:20
Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

Winnen is levensbelangrijk, maar dit is waarom Anderlecht niet hoeft te vrezen

18:40
4
SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag

SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag

08:50
1
"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

"Cruciaal voor iedereen": Dit heeft Anderlecht-coach Besnik Hasi te zeggen in aanloop naar levensbelangrijke match

17:40
Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

Na de demonstratie tegen Rangers waarschuwt Nicky Hayen: "We moeten nederig blijven."

08:40
LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan

LIVE: Genk-coach Fink heeft al knopen doorgehakt voor match tegen Lech Poznan

08:15
Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter"

08:20
6
Dit zijn, naast Club Brugge, de andere ploegen die zich woensdag wisten te plaatsen voor de Champions League

Dit zijn, naast Club Brugge, de andere ploegen die zich woensdag wisten te plaatsen voor de Champions League

08:00
Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

Olivier Renard bracht hem ooit naar België, nu wil hij Anderlecht uit Europa knikkeren

20:00
Verrassingen bij de Rode Duivels? Vijf namen die Rudi Garcia uit zijn hoed zou kunnen toveren

Verrassingen bij de Rode Duivels? Vijf namen die Rudi Garcia uit zijn hoed zou kunnen toveren

07:00
4
Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans"

Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans"

07:40
3
Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser!

Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser!

07:20
7
Derdeklasser bezorgt Kompany en Bayern München serieus schrikmoment in Duitse beker

Derdeklasser bezorgt Kompany en Bayern München serieus schrikmoment in Duitse beker

06:30
1
De ambities bij Sporting Hasselt zijn steil: Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen wel van mening

De ambities bij Sporting Hasselt zijn steil: Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen wel van mening

06:00
🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

🎥 Club Brugge draait Rangers door de gehaktmolen en gaat oververdiend naar de Champions League

22:48
Uitgespeeld bij Union... maar lonkt een transfer naar Italië of Engeland?

Uitgespeeld bij Union... maar lonkt een transfer naar Italië of Engeland?

23:00
Bijna twee nieuwe elftallen in huis gehaald: Belgische profclub is heel ambitieus en haalt opnieuw een speler in huis

Bijna twee nieuwe elftallen in huis gehaald: Belgische profclub is heel ambitieus en haalt opnieuw een speler in huis

22:40
1
Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

Ritchie De Laet komt met gouden tip voor Senne Lammens als hij naar Manchester United trekt

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/08: Muja - Arokodare - Euvrard - Vardy - Ordonez - Lukebakio - Carrasco

20:20
Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

Buiten de geblesseerden nog twee extra afwezigen bij Anderlecht voor cruciale return tegen AEK Athene

13:00
8
Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard

Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard

22:00
2
Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure

21:20
"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

"Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler

21:00
2
Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots

Mircea Rednic, de eerste foute keuze van Marc Wilmots

20:40
2
OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Arbnor Muja (ex-Antwerp) keert terug naar de Jupiler Pro League

20:20
'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

'KAA Gent vindt oplossing voor overbodige pion na héél opmerkelijke transferverhaal'

19:40
2
Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

Peter Vandenbempt spreekt klare taal over ontslag van Rednic en is kritisch voor Standard

19:00
3
"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

"Als ik hoorde wat ze in Neerpede verdienen..." - Philippe Albert reageert op uitspraken van Marc Wilmots over jeugd

12:40
5
Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League Reactie

Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League

00:00
12
Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

Lille heeft grote beslissing genomen over Thomas Meunier

18:20
1
'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

'KRC Genk denkt aan nieuwe aanvaller van 5 miljoen euro'

18:00
Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

Na OH Leuven, Beerschot, Lommel en avonturen in China en Litouwen nu ... Cercle Brugge

17:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (T)
Riga FC Riga FC 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 18:00 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
FC Noah FC Noah 18:00 Olimpija Olimpija
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 18:00 Crystal Palace Crystal Palace
Rapid Wien Rapid Wien 19:00 Györi ETO Györi ETO
RFS RFS 19:00 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Besiktas Besiktas 19:00 Lausanne Sports Lausanne Sports
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 19:30 Levski Sofia Levski Sofia
CS U Craiova CS U Craiova 19:30 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
CFR Cluj CFR Cluj 19:30 BK Häcken BK Häcken
AEK Athene AEK Athene 20:00 Anderlecht Anderlecht
Differdange Differdange 20:00 Drita Drita
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 20:00 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Fiorentina Fiorentina 20:00 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 20:00 Neman Grodno Neman Grodno
Brøndby IF Brøndby IF 20:00 Strasbourg Strasbourg
Baník Ostrava Baník Ostrava 20:00 NK Celje NK Celje
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 20:45 Bialystok Bialystok
Linfield Linfield 20:45 Shelbourne Shelbourne
Virtus Virtus 21:00 Breidablik Breidablik
Servette Servette 21:00 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 21:00 CD Santa Clara CD Santa Clara
Legia Warschau Legia Warschau 21:00 Hibernian Hibernian
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 21:00 Rosenborg BK Rosenborg BK

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Een zoveelste debacle: Manchester United uitgeschakeld in Engelse beker door vierdeklasser! FCBalto FCBalto over Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter" Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben" DJAMBO DJAMBO over Peter Vandenbempt zegt wat hij vindt van Euvrard als nieuwe T1 bij Standard FCB vo altijd FCB vo altijd over Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League DJAMBO DJAMBO over Hij verdient er nog wat aan: dit bedrag moet Standard nog aan Rednic betalen TIGERMANIA TIGERMANIA over Rangers-coach waarschuwt blauw-zwart alvast: "Club kreeg schrik" TIGERMANIA TIGERMANIA over Rangers-coach na blamage tegen Club Brugge: "Excuses aan de fans" trivece trivece over SK Beveren ziet wedstrijd verplaatst worden naar zondagmiddag FCBalto FCBalto over AEK Athene - Anderlecht: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved