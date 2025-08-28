Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

Anderlecht speelt donderdag zijn terugwedstrijd in de vierde en laatste voorronde van de UEFA Conference League. Het moet voorbij AEK Athene, nadat de heenwedstrijd in eigen huis eindigde in een gelijkspel.

Anderlecht vergat zichzelf te belonen na een prima prestatie vorige week. De Brusselaars voetbalden bij vlagen uitstekend en konden makkelijk vier keer scoren, maar kregen uiteindelijk het spreekwoordelijke deksel op de neus.

Dus zullen ze het in Athene moeten afmaken. Bij de tegenstander van vanavond speelt met Aboubakary Koita (onder meer ex-Waasland Beveren en STVV) een oude bekende. Eén die vorige week nog eens voor bekend volk mocht spelen.



In de aanloop naar de terugwedstrijd, komt hij bij La Dernière Heure nog even terug op de heenwedstrijd: "Heel wat familieleden hadden een kaartje gekocht voor de partij. Nu ik nog eens in België speelde, konden ze mij nogmaals aan het werk zien."

Uit de wedstrijd gehouden door Augustinsson

AEK kwam er vorige week niet aan te pas en ook Koita had het moeilijk: "Augustinsson maakte heel wat overtredingen op mij. We hadden het moeilijk, maar dat zal in de terugwedstrijd voor Anderlecht het geval zijn."

Neemt Anderlecht de laatste horde richting Europees voetbal? Of struikelt het in de heksenketel die in Athene wordt verwacht? Vanavond rond 22 uur weten we het antwoord op die vraag.