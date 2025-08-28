Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal

Geen vergelijking met Bayern meer: Club-voorzitter Bart Verhaeghe spreekt over zijn respect voor Kompany en Yamal
Sinds 2021 wordt Club Brugge wel eens het Bayern München van België genoemd. Bart Verhaeghe zal binnenkort zien wat het betekent om tegen het échte Bayern te spelen.

Bart Verhaeghe geeft zijn visie op de tegenstanders van Club op het kampioenenbal en doet dat onder andere bij Het Laatste Nieuws. "Zoals altijd bij de Champions League is het een zware loting. We zijn heel blij dat we tegen ploegen spelen waar we recentelijk niet veel tegen gevoetbald hebben. De thuiswedstrijden tegen Arsenal en Barcelona zijn heel leuk voor de fans."

Er zijn twee verplaatsingen naar tegenstanders die Club vorig seizoen ook ontmoette. "Sporting Lissabon is een heel goed voetballende ploeg en bij Atalanta Bergamo kennen we ook wat volk. Aan hun zijde spelen er misschien revanchegevoelens, we zullen dus klaar moeten zijn. Dan gaan we naar het hele verre, en ik zou zeggen exotische, Kazachstan. We moeten ons goed voorbereiden op die trip."

Een eer om tegen Yamal te spelen

In zijn betoog bij Het Nieuwsblad gaat het opnieuw over de affiche tegen Barça. "Ze komen met op dit moment wellicht de beste speler ter wereld (Lamine Yamal, nvdr). Het is een hele eer om daartegen te mogen voetballen. Barcelona en Arsenal zijn twee clubs die voor de titel gaan in de allerbeste competities. Dan weet je het wel. Dat is wereldtop."

Dat zal tegen Bayern München ook zo zijn. "Daar moet ik niet veel meer over vertellen. FCB ja, maar daar stopt de vergelijking", klinkt het ineens. Het etiket 'Bayern van België' hoeft Club dus niet te krijgen. "Vincent Kompany zit daar. Ik heb veel respect voor zijn carrière. Maar met of zonder Vincent, Bayern is een instituut in Duitsland."

Verhaeghe onderschat Franse teams niet

Voorts wijst Verhaeghe erop dat de duels tegen de Franse ploegen Marseille en Monaco zeker niet onderschat moeten worden. "De Franse competitie haalt een hoog niveau. Daar wordt goed en hard voetbal gespeeld. We weten dat want we scouten daar veel." 

