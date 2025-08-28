Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

Ligue 1-club blijft aandringen voor Stassin, maar Saint-Etienne is niet onder de indruk

Lucas Stassin speelt op dit moment bij Saint-Etienne in de Franse Ligue 2. Met het oog op het WK wil hij daar graag vertrekken en er is interesse vanuit de Ligue 1, maar voorlopig blijft zijn huidige werkgever aanbiedingen van tafel vegen.

Eén jaar speelt Lucas Stassin nog maar in Frankrijk. Maar tijdens zijn debuutseizoen in de Ligue 1 liet hij meteen mooie dingen zien. Het jeugdproduct van Anderlecht trof twaalf keer raak in alle competities.

Dat bleek niet voldoende om Saint-Etienne in eerste klasse te houden. En hoewel Stassin graag opnieuw op het hoogste niveau wil voetballen, zit hij op dit moment nog altijd bij de groen-witte club.

Stade Rennais, een subtopper uit de Ligue 1, wil Stassin graag verlossen uit het vagevuur van de tweede klasse. Zij volgen hem al een tijdje op de voet en deden eerder ook al een concreet bod. Volgens transferwatcher Sacha Tavolieri hebben ze nu opnieuw een bod richting Saint-Etienne gestuurd.

17 miljoen euro (bonussen inbegrepen)? Te weinig!

Het zou gaan om een bod van vijftien miljoen euro exclusief twee miljoen euro aan bonussen. De tweedeklasser zou niet bepaald onder de indruk zijn van de aanbieding en heeft het bod naar de prullenmand verwezen.

En zo blijft het voor Stassin bang afwachten of hij in de laatste dagen van de transfermercato nog een transfer weet te maken. Anders zal hij voor minstens een half seizoen zijn doelpunten moeten gaan maken op het tweede niveau.

