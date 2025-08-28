Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"
Foto: © photonews

Anderlecht moet zich donderdagavond voorbij AEK Athene zien te wurmen om zo de kwalificatie voor de UEFA Conference League veilig te stellen. Er staat heel wat druk op de wedstrijd, maar dat is ook bij de Grieken het geval.

Het was van het beste dat we Anderlecht al zagen brengen, maar de heenwedstrijd tegen AEK Athene leverde geen Brusselse zege op. Na een festival van gemiste kansen, eindigde de partij in het Lotto Park op 1-1.

En dus is er nog heel wat om voor te spelen in de terugwedstrijd, donderdagavond in Athene. Het mislopen van de kwalificatie zou een blamage zijn voor Anderlecht. Maar ook bij AEK kunnen ze zich geen misstap veroorloven.

Lees ook... Ex-smaakmaker uit de JPL blikt terug op heenwedstrijd tussen AEK Athene en Anderlecht: "Hij maakte veel fouten op mij"

"AEK moet zich kwalificeren"

En dat weet de Griekse pers maar al te goed. Gazzetta vindt dat de Grieken zich niet mogen laten verrassen. "AEK, je kan én je moet  je kwalificeren", schrijven zij. Een niet mis te verstane boodschap.

Analist Giorgos Tsakiris benadrukt dat deze play-offs cruciaal zijn voor het verdere verloop van het seizoen. 'Na de mislukking van vorig jaar (waarin AEK geen Europees voetbal haalde) kan het zich geen nieuwe teleurstelling veroorloven. Dit duel is cruciaal voor de toekomst van de club.'

En zo zal het vanavond een duel worden waarbij beide teams vooral niet mogen verliezen. Maken we ons op voor een zenuwslopende partij met twee ploegen die de risico's zullen schuwen? Of zal AEK toch vooral worden vooruitgestuwd door de eigen aanhang?

Volg AEK Athene - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00.

Anderlecht
AEK Athene

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (T)
Riga FC Riga FC 1-0 Sparta Praag Sparta Praag
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 18:00 Wolfsberger AC Wolfsberger AC
FC Noah FC Noah 18:00 Olimpija Olimpija
Fredrikstad FK Fredrikstad FK 18:00 Crystal Palace Crystal Palace
Rapid Wien Rapid Wien 19:00 Györi ETO Györi ETO
RFS RFS 19:00 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Besiktas Besiktas 19:00 Lausanne Sports Lausanne Sports
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 19:30 Levski Sofia Levski Sofia
CS U Craiova CS U Craiova 19:30 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
CFR Cluj CFR Cluj 19:30 BK Häcken BK Häcken
AEK Athene AEK Athene 20:00 Anderlecht Anderlecht
Differdange Differdange 20:00 Drita Drita
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 20:00 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Fiorentina Fiorentina 20:00 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 20:00 Neman Grodno Neman Grodno
Brøndby IF Brøndby IF 20:00 Strasbourg Strasbourg
Baník Ostrava Baník Ostrava 20:00 NK Celje NK Celje
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 20:45 Bialystok Bialystok
Linfield Linfield 20:45 Shelbourne Shelbourne
Virtus Virtus 21:00 Breidablik Breidablik
Servette Servette 21:00 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 21:00 CD Santa Clara CD Santa Clara
Legia Warschau Legia Warschau 21:00 Hibernian Hibernian
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 21:00 Rosenborg BK Rosenborg BK

JaKu JaKu over "Hij is een veel betere voetballer": Filip Joos vergelijkt El Ouahdi met Liverpool-speler #Pinantiestip #Pinantiestip over DAZN krijgt kritiek op kwaliteit en commentatoren: "Ze zijn er niet... We leiden zelf de Vandenbempts van morgen op" JaKu JaKu over Vreemd gerucht: 'Aston Villa wil Tielemans verkopen, Turkse club biedt hem enorm salaris' kliersesk kliersesk over De ambities bij Sporting Hasselt zijn steil: Tuur Dierckx en Sam Kerkhofs verschillen wel van mening The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Een makkelijke keuze voor Rudi Garcia? Toekomstige Rode Duivel na demonstratie: "Ik denk dat ik er klaar voor ben" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Marc Degryse vol lof over Club Brugge: "Het wordt steeds beter" YoniVL YoniVL over Belgische ploegen mogen dromen van altijd twee ploegen in Champions League: Anderlecht heeft nu verantwoordelijkheid bompi55 bompi55 over Club-spits Romeo Vermant komt zelf met update over zijn blessure FCB vo altijd FCB vo altijd over Marseille geeft niet op en meldt zich morgen weer bij Club Brugge: Ordonez heeft hoop FCBkust FCBkust over Nicky Hayen triomfeert alweer met Club Brugge en zegt wat nu het doel is in de Champions League
