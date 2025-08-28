Ook bij AEK Athene staat er druk op de partij: "Ze moeten zich kwalificeren"

Anderlecht moet zich donderdagavond voorbij AEK Athene zien te wurmen om zo de kwalificatie voor de UEFA Conference League veilig te stellen. Er staat heel wat druk op de wedstrijd, maar dat is ook bij de Grieken het geval.

Het was van het beste dat we Anderlecht al zagen brengen, maar de heenwedstrijd tegen AEK Athene leverde geen Brusselse zege op. Na een festival van gemiste kansen, eindigde de partij in het Lotto Park op 1-1.

En dus is er nog heel wat om voor te spelen in de terugwedstrijd, donderdagavond in Athene. Het mislopen van de kwalificatie zou een blamage zijn voor Anderlecht. Maar ook bij AEK kunnen ze zich geen misstap veroorloven.



"AEK moet zich kwalificeren"

En dat weet de Griekse pers maar al te goed. Gazzetta vindt dat de Grieken zich niet mogen laten verrassen. "AEK, je kan én je moet je kwalificeren", schrijven zij. Een niet mis te verstane boodschap.

Analist Giorgos Tsakiris benadrukt dat deze play-offs cruciaal zijn voor het verdere verloop van het seizoen. 'Na de mislukking van vorig jaar (waarin AEK geen Europees voetbal haalde) kan het zich geen nieuwe teleurstelling veroorloven. Dit duel is cruciaal voor de toekomst van de club.'

En zo zal het vanavond een duel worden waarbij beide teams vooral niet mogen verliezen. Maken we ons op voor een zenuwslopende partij met twee ploegen die de risico's zullen schuwen? Of zal AEK toch vooral worden vooruitgestuwd door de eigen aanhang?