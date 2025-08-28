Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Toch vooral blij met Barça en Arsenal: Club Brugge-coach Nicky Hayen onthult vorige ervaring met het Kazachse voetbal

Club Brugge heeft een troef om niet in de val te trappen: Nicky Hayen heeft al ervaring met het Kazachse voetbal. Hopelijk vergaat het hem wel beter dan destijds wanneer Club Kairat Almaty partij geeft. De Club-trainer kijkt vooral uit naar de ontmoetingen met Barcelona en Arsenal.

"Het is een heel stevige, mooie loting met clubs die we nog niet vaak zijn tegengekomen", reageert Nicky Hayen bij Het Laatste Nieuws op de loting voor de competitiefase van de Champions League. "Voor de supporters en de spelers is dat een heel leuk gegeven. We moeten heel nederig blijven en elke wedstrijd individueel aanpakken."

Club Brugge zal zich nederig maar ambitieus opstellen. "Natuurlijk ga je elke wedstrijd in om te winnen. De prestatie van vorig seizoen moet ons daarin vertrouwen geven, maar we moeten er keihard voor werken. De thuiswedstrijden tegen Barcelona en Arsenal stonden hoog op het verlanglijstje", kan Nicky Hayen nu gerust toegeven.

Deze keer Sporting buitenshuis

Met Sporting Lissabon en Atalanta Bergamo zijn er ook twee ploegen bij die Club Brugge wel nog pas trof, vorig seizoen namelijk. Op sportief gebied kan het misschien wel een voordeel zijn. "Elk jaar is een ander seizoen. Nu hebben we Sporting op verplaatsing, dat is ook weer een andere beleving dan thuis", waarschuwt Hayen zijn groep.

En uiteraard is Kairat Almaty uit een opdracht die in het oog springt. "Kairat Almaty is een must win. Die verplaatsing van vele duizenden kilometers maakt het zeker niet te onderschatten, maar we proberen overal punten te halen. Vorig seizoen had niemand ons veel kansen toegedicht om op het veld van Atalanta te winnen."

Hayen speelde zelf één Europese match

Mogelijk moet Club de reis naar Kazachstan een dag eerder dan normaal inzetten. Hayen heeft het overigens al eens opgenomen tegen een Kazachse ploeg. "Dat is mijn enige Europese wedstrijd die ik als speler gespeeld heb. Ik heb na twintig minuten een Simon Mignolet gedaan door de bal uit doel te houden met mijn hand. Mijn Europese optreden is zo tot twintig minuten beperkt gebleven." Als coach heeft hij meer succes.

