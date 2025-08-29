'Andi Zeqiri weigert aanbod van ploeg uit Champions League'

Foto: © photonews

De toekomst van Andi Zeqiri blijft onderwerp van speculatie. De aanvaller van KRC Genk heeft recent een voorstel van een club die actief is in de Champions League afgewezen, zo is te horen.

Volgens Transferfeed heeft Zeqiri een concreet aanbod ontvangen van een Pafos FC. De Cypriotische club speelt komend seizoen de League Phase van de Champions League.

Ondanks het sportieve perspectief dat zo’n overstap zou bieden, koos de Zwitserse spits ervoor om het voorstel naast zich neer te leggen. De afwijzing komt dan ook als een stevige verrassing, al is het niet het eerste voorstel dat de Zwitser afwijst.

Genk zoekt oplossing

KRC Genk, waar Zeqiri nog onder contract staat, is actief op zoek naar een structurele oplossing voor de toekomst van de speler. De club heeft eerder aangegeven open te staan voor een definitieve transfer.

De financiële voorwaarden van zijn contract zouden echter een grote struikelblok zijn voor meerdere geïnteresseerde partijen, zo klinkt het nog. Mogelijk is een overstap naar een Belgische club misschien nog de meest voor de hand liggende optie.

Ook in Duitsland wordt Zeqiri gevolgd. Clubs uit de Bundesliga, waaronder Borussia Mönchengladbach, hebben hem op de radar. Ook St. Gallen werd al genoemd. Hoewel er nog geen formele onderhandelingen zijn gestart, wordt zijn naam regelmatig genoemd in transfergeruchten.

Totale plaatje

Zeqiri zelf lijkt geen haast te hebben met een beslissing. Hij bekijkt alle opties zorgvuldig en zal pas kiezen wanneer het totale plaatje klopt. Met het naderen van het einde van de transferperiode neemt de druk toe. Clubs willen duidelijkheid, niet in het minst KRC Genk. Afwachten of er nog een oplossing uit de bus komt.

