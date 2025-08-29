📷 Dit is de selectie van de Jonge Duivels: 2 opmerkelijke debutanten

De Jonge Duivels komen samen voor een duel met Wit-Rusland. Bondscoach Gil Swerts heeft een selectie van 21 spelers samengesteld, met een mix van ervaring en jong talent.

De bondscoach heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Jonge Duivels. Dat deed hij in een persbericht gericht aan onze redactie. Bounida en Furo zijn de debutanten.

In doel rekent de bondscoach op de volgende drie namen voor de Jonge Duivels: Matthieu Epolo, Kjell Peersman en Martin Delavallée.

Voor de defensieve linie koos Swerts voor zes verdedigers: Matteo Dams, Matte Smets, Kyriani Sabbe, Lucas Noubi, Jorne Spileers en Vincent Burlet.

Het middenveld bestaat uit zeven spelers: Jorthy Mokio, Rayane Bounida, Tristan Degreef, Mathias Delorge, Joseph Nonge, Arthur Vermeeren en Mario Stroeykens.

Voorin koos Swerts voor vijf aanvallers: Adedji-Sternberg, Kaye Furo, Samuel Mbangula, Mathis Servais en Lucas Stassin.

Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2027. De wedstrijd in Wit-Rusland wordt op donderdag 4 september om 17 uur afgewerkt.