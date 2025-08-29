'Engelse club gooit zich in strijd om Lucas Stassin'

De transfermarkt nadert zijn sluiting en de situatie rond Lucas Stassin, aanvaller van AS Saint-Étienne, blijft onduidelijk. Met slechts enkele dagen te gaan, neemt de belangstelling voor de jonge spits toe.

Na eerdere belangstelling van Stade Rennais, dat uiteindelijk voor andere opties koos, heeft nu ook Brentford zich gemeld bij Saint-Étienne voor Lucas Stassin. De Engelse club uit de Premier League is actief op zoek naar een spits en ziet in Stassin een potentieel waardevolle aanwinst.

Hoewel er nog geen formeel bod is uitgebracht, is de interesse concreet en serieus, zo meldt de Franse sportkrant L’Equipe. Brentford had eerder Arnaud Kalimuendo op het oog, maar die koos voor Nottingham Forest, waardoor de focus verschoof naar Stassin.

Saint-Étienne houdt vast aan voorwaarden

De clubleiding van Saint-Étienne is zich bewust van de toenemende druk. Stassin, die vorig seizoen twaalf keer scoorde, waarvan elf keer in 2025, geldt als een van de meest waardevolle spelers binnen de selectie.

De club heeft eerder een bod van Stade Rennais van vijftien miljoen euro afgewezen, wat aangeeft dat men vasthoudt aan stevige voorwaarden. De speler zelf heeft aangegeven open te staan voor een vertrek, wat de onderhandelingen kan versnellen.

Speler wil duidelijkheid

Volgens bronnen binnen de entourage van Stassin wil de aanvaller snel duidelijkheid over zijn toekomst. “Lucas is ambitieus en wil zich verder ontwikkelen op een hoger niveau,” aldus een persoon uit zijn directe omgeving, zo zegt L’Equipe.

Contract

Stassin tekende pas vorig jaar een contract bij Saint-Étienne dat loopt tot juni 2028. Deze lange verbintenis geeft de Franse club een sterke onderhandelingspositie. Toch lijkt het erop dat men bereid is mee te werken aan een vertrek, mits de voorwaarden worden gerespecteerd.