Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

Aan de mouw van Joel Ordonez wordt dezer dagen enorm getrokken door onder meer Olympique Marseille. De Ecuadoriaan zal op een bepaald moment heel wat miljoenen opleveren voor Club Brugge. En ook de andere Belgische (top)clubs hebben hun parels uit Ecuador op het oog.

Joel Ordonez lijkt uiteindelijk deze zomer nog niet te zullen/mogen vertrekken bij Club Brugge, maar sowieso zal hij ooit heel veel miljoenen gaan opleveren. En zo is een kleine investering voor blauw-zwart zeer rendabel gebleken.

Door de moeilijke loting in de Champions League zou het kunnen dat Ordonez zeker wil blijven - mooie affiches wil iedereen spelen en dat Marseille een tegenstander is, speelt zeker ook een rol in het denkwerk van Brugge zelf.

Joel Ordonez als het voorbeeld?

Ordonez is niet de eerste, maar zal ook zeker niet de laatste speler zijn uit Ecuador dat gaat doorbreken in ons land. Ook een aantal andere Belgische topclubs hebben al goud uit het Zuid-Amerikaanse land in handen of in handen gehad.

Deze week werd bijvoorbeeld duidelijk dat Royal Antwerp FC een van de spelers die het op proef op training had een een contract heeft aangeboden. Dat gaat ook over een speler uit Ecuador in de vorm van Fronny Jaramillo Caicedo.

De 18-jarige jongeling is een centrale verdediger. HIj zette zijn handtekening onder een contract van één jaar met optie voor een extra seizoen. Hij komt over van het Costa Ricaanse FC Moravia FCM en sluit meteen aan bij de beloftenploeg.

Caicedo was de voorbije weken al in beeld bij Antwerp. Hij trainde mee op proef met de A-kern en maakte indruk met zijn fysieke kracht en maturiteit voor zijn leeftijd. De technische staf zag in hem genoeg potentieel om hem definitief vast te leggen.

Antwerp en Anderlecht volgen in het spoor van Club Brugge

Op termijn moet hij dan ook een optie gaan worden voor de A-kern. En dan doorgroeien, zodat er opnieuw extra miljoenen zouden binnenstromen op De Bosuil - een nieuwe strategie is het ook van The Great Old.

Ederson Castillo (16) y Fricio Caicedo (17), juveniles de Liga de Quito, se encuentran en Bélgica realizando prácticas internacionales.



⚽️Castillo entrena con el Anderlecht

⚽️Caicedo con el Royal Antwerp.



Dos canteranos que llevan el talento ecuatoriano a Europa@FBRadio1 pic.twitter.com/AV8VBMy6Js — AlboQuevedo ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@AlboQuevedo) July 15, 2025

Ook bij RSC Anderlecht hadden ze in juli overigens een jongeling van Quito op bezoek: Ederson Castillo. Dat is een zestienjarige defensieve middenvelder die in Ecuador bij LDU Quito speelt en pas op zijn achttiende - in december 2026 - een contract zou kunnen en mogen tekenen.

Bij paars-wit hebben ze met Nilson Angulo ondertussen ook al drie seizoenen een Ecuadoriaan lopen. Is dat land het nieuwe beloofde land voor jong voetbaltalent? Het feit dat het land knap tweede staat in de voorrondes voor het WK in Zuid-Amerika en zo naar de USA, Canada en Mexico mogen is ook veelzeggend.