Invloedrijk Nederlands journalist begrijpt situatie Belgisch toptalent niet: "Visieloos"

Invloedrijk Nederlands journalist begrijpt situatie Belgisch toptalent niet: "Visieloos"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ajax heeft de jongere generatie weer op scherp gezet door de huurtransfer van James McConnell van Liverpool, maar het is vooral de situatie van Jorthy Mokio die volgens Valentijn Driessen zorgen baart.

De Belgische middenvelder van zeventien wordt door de komst van McConnell mogelijk geblokkeerd in zijn ontwikkeling, stelt de journalist in De Telegraaf. McConnell, die op 13 september 21 wordt, wordt de nieuwe nummer zes bij Ajax.

Driessen vindt dit een vreemde keuze: de Engelsman past volgens hem niet in het profiel van ervaring en leiderschap dat normaal gevraagd wordt voor die rol. Zijn komst kan betekenen dat een talent als Mokio minder speelkansen krijgt.

Mokio wordt door Driessen omschreven als een topjuweel dat in de weg zit van de plannen van de club voor huurlingen. “In Amsterdam zal McConnell tegelijkertijd de ontwikkeling van het zeventienjarige toptalent en Belgisch international Jorthy Mokio frustreren”, schrijft hij. 

Andere topclubs geven talenten wel kansen

Het contrast met andere Europese topclubs is groot. Terwijl bij Arsenal een vijftienjarige debuteert en bij Liverpool een zestienjarige scoort, vindt Ajax zeventien jaar blijkbaar te jong. Volgens Driessen is dit een bewijs van het ontbreken van visie bij de Amsterdammers.

Voor Mokio dreigt hierdoor een seizoen waarin zijn kansen beperkt blijven. Zijn talent en internationale ervaring bij de Belgische jeugdploegen suggereren dat hij klaar is voor meer verantwoordelijkheden, maar de komst van McConnell kan dat in de weg staan.

Driessen concludeert scherp dat Ajax haar reputatie als kweekvijver van jonge talenten mogelijk schade toebrengt. “Ajax en visie. Huh? Visieloos, ja”, klinkt het.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
KAA Gent
Jorthy Mokio

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Stroeykens - Lammens - Romero - Onyedika - Diawara - Ordonez - Dolberg

Transfernieuws en Transfergeruchten 29/08: Stroeykens - Lammens - Romero - Onyedika - Diawara - Ordonez - Dolberg

14:24
Komt er dan toch schot in de zaak bij Anderlecht? Stroeykens in beeld om vedette te vervangen bij topclub

Komt er dan toch schot in de zaak bij Anderlecht? Stroeykens in beeld om vedette te vervangen bij topclub

14:24
KAS Eupen haalt nieuwe middenvelder in huis met ervaring in de Ligue 1

KAS Eupen haalt nieuwe middenvelder in huis met ervaring in de Ligue 1

14:15
Strijd gaat door voor Senne Lammens: Manchester United onder tijdsdruk, entourage praat met andere club

Strijd gaat door voor Senne Lammens: Manchester United onder tijdsdruk, entourage praat met andere club

14:00
6
Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders"

Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders"

11:20
12
SK Beveren zoekt vierde zege én vierde clean sheet op rij, lukt het tegen Jong Gent?

SK Beveren zoekt vierde zege én vierde clean sheet op rij, lukt het tegen Jong Gent?

13:50
1
Dit zijn de tegenstanders van Genk in de Europa League: zeker niet onhaalbaar

Dit zijn de tegenstanders van Genk in de Europa League: zeker niet onhaalbaar

13:33
13
STVV-spelers zullen rouwband dragen tegen Cercle Brugge

STVV-spelers zullen rouwband dragen tegen Cercle Brugge

12:50
KV Kortrijk komt met opmerkelijk project voor eerste bekerwedstrijd

KV Kortrijk komt met opmerkelijk project voor eerste bekerwedstrijd

13:10
1
En wat nu met Besnik Hasi? Anderlecht-coach zwaar onder vuur na keuzes en spelniveau: "Ik aanvaard de kritiek"

En wat nu met Besnik Hasi? Anderlecht-coach zwaar onder vuur na keuzes en spelniveau: "Ik aanvaard de kritiek"

13:00
13
Hij was al afgeschreven, maar nu zit Anouar Ait El Hadj als basisspeler in de Champions League: "Tijd gekost"

Hij was al afgeschreven, maar nu zit Anouar Ait El Hadj als basisspeler in de Champions League: "Tijd gekost"

12:20
Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen

Club Brugge kan nog (overbodige?) verdediger kwijtspelen: Braziliaanse topclub komt aankloppen

12:00
3
LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

LIVE: Stoomt leider STVV ook door op het veld van Cercle Brugge?

10:15
Mag Rudi Garcia deze jonge Belg niet vergeten? "Natuurlijk hoop ik erop"

Mag Rudi Garcia deze jonge Belg niet vergeten? "Natuurlijk hoop ik erop"

10:50
2
Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder

Ook Onyedika wordt weer benaderd: Club Brugge heeft duidelijk standpunt over sterkhouder

11:00
5
José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)

José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?)

10:31
6
Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien

10:00
28
Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd

09:30
7
📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

📷 "We hebben jullie moeders gen****in de rosse buurt": het degoutante spandoek van de fans van AEK Athene

09:00
8
Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

Ordonez duwt toch door: Club Brugge lijkt nog weinig opties te hebben in het verhaal

08:40
6
Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

Kompany krijgt Union én Club Brugge voorgeschoteld: "Rivaliteit tussen Club en Anderlecht maakt het speciaal"

08:20
5
Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

Thorgan Hazard verdedigt Hasi, maar benadrukt pijnlijke situatie: "In de zetel naar Club Brugge kijken"

08:00
10
Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

Ook deze Belgische profclub zal dit weekend officieel in Japanse handen komen

07:40
3
Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

Kan Anderlecht nog weigeren na Europese uitschakeling? Concrete interesse voor Kasper Dolberg

07:20
25
Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

Club Brugge-CEO heeft duidelijke boodschap en wil confrontatie met het échte Barça: "Met Ordóñez naar League Phase"

07:00
1
Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

Het nieuwe beloofde land? Ook Antwerp (en Anderlecht) vissen in dezelfde vijver waar Club Brugge hengelde

06:00
4
Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"? Analyse

Krijgen we bij Zulte Waregem nog meer "saaie matchen"?

23:30
6
Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

Manchester City denkt al aan héél emotionele Champions League-avond: "Onze legende Kevin De Bruyne thuis verwelkomen"

06:30
"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

"Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene

05:30
18
Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen" Reactie

Fink hecht weinig belang aan thuisnederlaag tegen Lech Poznan: "Blij dat we Europa League spelen"

22:49
13
🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

🎥 "Komaan! Yes!": Union-speler gaat om bijzondere reden helemaal door het dak tijdens de loting van de Champions League

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/08: Balikwisha - Kohon - Lammens - Halhal - Kandouss - Idumbo-Muzambo

21:41
Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

Transfer lijkt er nu helemaal aan te komen: geen spoor van Tolu bij kwalificatie KRC Genk voor Europa League

23:00
1
Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

Met het schaamrood op de wangen: exit Anderlecht na nieuwe Europese blamage

22:00
KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

KRC Genk in eigen huis onderuit tegen Lech Poznan, maar speelt wel Europa League

21:49
OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

OFFICIEEL: Antwerp rondt transfer Michel-Ange Balikwisha af, smaakmaker trekt naar ploeg die Europese blamage doorslikt

21:41
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
Cercle Brugge Cercle Brugge 20:45 STVV STVV
KV Mechelen KV Mechelen 30/08 La Louvière La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 31/08 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over Dit zijn de tegenstanders van Genk in de Europa League: zeker niet onhaalbaar Vital Verheyen Vital Verheyen over Club en Union kennen tegenstanders in Champions League: Barça, Bayern, Arsenal, Inter en Kairat Almaty komen uit de bus filip hendrix filip hendrix over Strijd gaat door voor Senne Lammens: Manchester United onder tijdsdruk, entourage praat met andere club CCpl CCpl over Niet enkel voor Club Brugge: dit zijn alle redenen waarom het belangrijk is om 2 clubs in de Champions League te hebben GertjeFCB GertjeFCB over En wat nu met Besnik Hasi? Anderlecht-coach zwaar onder vuur na keuzes en spelniveau: "Ik aanvaard de kritiek" trivece trivece over SK Beveren zoekt vierde zege én vierde clean sheet op rij, lukt het tegen Jong Gent? Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over "Ja, het is crisis": Besnik Hasi windt er geen doekjes om na blamage in Athene Stefaan_82 Stefaan_82 over José Mourinho niet langer coach van Fenerbahçe (en weer op weg naar de Premier League?) Soloria Soloria over Antwerp anticipeert op vertrek Doumbia: 20-jarige Franse middenvelder wordt gehuurd Vital Verheyen Vital Verheyen over Rekenen op stunts van Club Brugge en Union... Hoe Belgisch Europees seizoen op een ramp kan uitdraaien Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved