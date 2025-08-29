Invloedrijk Nederlands journalist begrijpt situatie Belgisch toptalent niet: "Visieloos"

Ajax heeft de jongere generatie weer op scherp gezet door de huurtransfer van James McConnell van Liverpool, maar het is vooral de situatie van Jorthy Mokio die volgens Valentijn Driessen zorgen baart.

De Belgische middenvelder van zeventien wordt door de komst van McConnell mogelijk geblokkeerd in zijn ontwikkeling, stelt de journalist in De Telegraaf. McConnell, die op 13 september 21 wordt, wordt de nieuwe nummer zes bij Ajax.

Driessen vindt dit een vreemde keuze: de Engelsman past volgens hem niet in het profiel van ervaring en leiderschap dat normaal gevraagd wordt voor die rol. Zijn komst kan betekenen dat een talent als Mokio minder speelkansen krijgt.

Mokio wordt door Driessen omschreven als een topjuweel dat in de weg zit van de plannen van de club voor huurlingen. “In Amsterdam zal McConnell tegelijkertijd de ontwikkeling van het zeventienjarige toptalent en Belgisch international Jorthy Mokio frustreren”, schrijft hij.

Andere topclubs geven talenten wel kansen

Het contrast met andere Europese topclubs is groot. Terwijl bij Arsenal een vijftienjarige debuteert en bij Liverpool een zestienjarige scoort, vindt Ajax zeventien jaar blijkbaar te jong. Volgens Driessen is dit een bewijs van het ontbreken van visie bij de Amsterdammers.

Voor Mokio dreigt hierdoor een seizoen waarin zijn kansen beperkt blijven. Zijn talent en internationale ervaring bij de Belgische jeugdploegen suggereren dat hij klaar is voor meer verantwoordelijkheden, maar de komst van McConnell kan dat in de weg staan.

Driessen concludeert scherp dat Ajax haar reputatie als kweekvijver van jonge talenten mogelijk schade toebrengt. “Ajax en visie. Huh? Visieloos, ja”, klinkt het.