KAS Eupen haalt nieuwe middenvelder in huis met ervaring in de Ligue 1

Tweedeklasser Eupen heeft zich versterkt met Gabriel Barès. De Zwitserse middenvelder was het voorbije seizoen actief bij Burgos in de Spaanse tweede klasse.

In de Challenger Pro League neemt KAS Eupen het komend weekend op tegen de beloften van Anderlecht. Op zaterdagavond kijken de panda's in de ogen van de RSCA Futures. Net voor die wedstrijd heeft Eupen nog transfernieuws te melden.

Middenvelder met ervaring in Ligue 1

Gabriel Barès komt het middenveld van de tweedeklasser versterken. Barès is een Zwitser die het voorbije seizoen eerst uitkwam voor het Franse Montpellier in de Ligue 1. Tijdens de wintermercato trok hij naar de Spaanse tweedeklasser Burgos.

En nu strijkt hij dus neer in ons land. Het jeugdproduct van Lausanne zal mee voor stabiliteit en puntengewin moeten zorgen voor Eupen, dat niet onaardig aan het seizoen is begonnen met vier op negen. Toch zal het net wat beter moeten om mee te kunnen dingen naar de top zes, die recht geeft op deelname aan de promotieplayoffs.

Aangekondigd op verjaardag

Opvallend: Eupen heeft zijn nieuwe middenvelder aangekondigd op diens verjaardag. Barès wordt vandaag 25. Van een aangenaam cadeau gesproken. Mogelijks zit hij meteen in de selectie voor de wedstrijd van zaterdag.

Volgend weekend stapt Eupen ook in tijdens de zesde ronde van de Croky Cup. Het geeft partij aan de enige nog overgebleven provinciale ploeg in het bekertoernooi: KVC De Toekomst Borsbeke uit de eerste provinciale in Oost-Vlaanderen.