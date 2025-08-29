Wie zal Lukaku vervangen? Philippe Albert twijfelt niet en schuift onverwachte naam naar voor: "Hij, en niemand anders"

Rudi Garcia onthult vandaag, vrijdag, zijn selectie met grote twijfels in de aanval. Zonder de geblesseerde Lukaku, worden de opties beperkt.

Op vrijdag zal Rudi Garcia zijn selectie bekendmaken voor de komende wedstrijden van België. Een zeer verwachte aankondiging, vooral voor een positie die een echte hoofdbreker is geworden: de aanval. Zonder Romelu Lukaku, die geblesseerd raakte tijdens een vriendschappelijke wedstrijd met Napoli.

Romeo Vermant is geblesseerd, Loïs Openda heeft moeite om zijn seizoen te starten en Lucas Stassin wordt afgeremd door de Ligue 2 bij Saint-Étienne. Drie namen die hadden kunnen meedingen, maar die geen onmiddellijke garanties bieden.

Batshuayi moet opgeroepen worden

In het programma La Tribune heeft Philippe Albert de knoop doorgehakt: voor hem is er geen discussie. "Ik zie er maar één. Hij zal twee van de drie kansen benutten die hij krijgt. We zullen aanvallend spelen in deze wedstrijden, we zullen vaak in het vijandelijke strafschopgebied zijn. Voor mij is het Michy Batshuayi en niemand anders. Hij zal ze erin schieten."

Andere opties worden genoemd, zoals Adriano Bertaccini, maar Albert maakt er korte metten mee. "Hij is geen pure nummer 9. Hij heeft ruimte nodig, en die zal hij niet krijgen." Er zijn alternatieven, maar ze passen niet bij het gezochte profiel.

Albert noemt een meer 'onverwachte' naam, maar op het middenveld. "Als we met 0-4 voorstaan tegen Liechtenstein, zou dat het perfecte moment zijn om te zien wat hij waard is (Charles Vanhoutte), "merkt hij op.