Bart Verhaeghe komt met statement over transferzomer en laatste week voor Club Brugge daarin

Club Brugge heeft een stevige loting gekregen voor de League Phase van de Champions League. En dus willen ze daarin geen mal figuur slaan, maar met de best mogelijke ploeg aan de start komen.

De kwalificatie voor de Champions League is financieel een prima zaak voor Club Brugge, maar ook naar prestige toe. En ook voor de spelers, die eens te meer in een uitstalraam staan en ook zullen staan in de League Phase.

Joel Ordonez was een van de vele spelers aan wie gedacht werd om de komende week nog te laten vertrekken, al werd geen vergelijk gevonden met Olympique Marseille waardoor de transfer ondertussen van de baan is.



Nog vier dagen en de internationale transferperiode sluit af op 1 september. Tzolis, Ordonez, Seys, Onyedika: de voorbije week werden ze allemaal al genoemd in een mogelijk transferdossier.

Ook geen inkomende transfers meer voor Club Brugge

Bart Verhaeghe gaf in De Standaard aan dat zijn Club Brugge genoeg ervaring heeft in dat soort dossiers. In België hebben clubs tot 8 september om nog aan te kopen. “Maar wij doen alvast geen lastminutetransfers meer. We gaan niet holderdebolder dingen doen. We houden ons aan het plan."

Als het van de sterke man van Club Brugge afhangt, dan komen er geen transfers meer en wordt het een zeer rustige laatste week van de transfermarkt voor blauw-zwart.