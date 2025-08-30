Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League

Coach Thorsten Fink geeft jeugd vertrouwen: Genk-talent debuteert in Europa League
Foto: © photonews

Genk plaatste zich ondanks een 1-2 nederlaag tegen Lech Poznan voor de Europa League. Coach Fink roteerde en liet Robin Mirisola debuteren.

KRC Genk plaatste zich donderdagavond voor de Europa League, ondanks de 1-2 nederlaag tegen Lech Poznan. De 1-5 overwinning in de heenwedstrijd gaf coach Thorsten Fink de kans om wat te roteren.

Hij koos voor heel wat nieuwe basisspelers, en gunde zelfs een aanvaller zijn debuut. Robin Mirisola mocht namelijk zijn eerste minuten maken bij de A-ploeg. De spits viel vlak voor het einde van de wedstrijd in. 

"Ik werk hier al voor sinds mijn zesde. Na 12 jaar jaar maak ik mijn debuut in de Europa League en we zijn meteen gekwalificeerd", zei hij na de wedstrijd. Mirisola had wel een idee dat het eraan zat te komen.

"De coach had me op training al aangesproken. Hij zei dat ik mezelf scherp moest houden omdat het kon zijn dat ik minuten zou maken. Na de 1-5 van vorige week zag ik het wel wat aankomen."

"Ik ben heel gelukkig. Mijn nono, die is er jammer genoeg niet meer, maar ik weet dat ze daar boven naar mij gekeken heeft en dat ze trots op me zou zijn", gaat Mirisola verder. Nu wil hij stappen blijven zetten.

"Ik hoop na mijn debuut meer en meer minuten te krijgen, om zo die stap te zetten. Ik zou heel graag veel scoren voor de club, maar dat komt match per match wel. Gewoon hard blijven werken nu."

