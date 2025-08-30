Jonas De Roeck uit kritiek over ontslag bij Antwerp en geeft aan welke eersteklasser hem wou inlijven

Jonas De Roeck werd zes maanden geleden al door Royal Antwerp FC op straat gezet. Een nieuwe club heeft hij sinds 2 maart 2025 nog niet gevonden, maar nu is hij wel eens teruggekomen op de periode van zijn ontslag.

Jonas De Roeck zat na zijn ontslag nog een paar keer samen met Marc Overmars en kon het met de Nederlander goed vinden. Toch werd hij begin maart ontslagen door Antwerp.

Jonas De Roeck praat over ontslag bij Antwerp

De coach heeft nu aangegeven wat hij daar van vond: "Meneer Gheysens is de voorzitter van de club. Als hij vraagt om te spreken, dan ga je daarop in. Het was vooral een gesprek langs zijn kant."



"Ik had het gevoel dat dit zijn initiatief was, en dat het niet vanuit de club kwam. Maar oké, dat is zijn recht, ik was zijn werknemer, hij mijn werkgever. Dat is voetbal. En emoties zijn in het voetbal zéér aanwezig.”

Aanbod van STVV gekregen

Of De Roeck ook nog andere aanbiedingen kreeg de voorbije maanden? Zeker. Vanuit het buitenland en ook vanuit ons land.

“Sint Truiden wilde mij, nog voor ze Wouter Vrancken aantrokken. Ik was toen net weg bij Antwerp en heb zeker getwijfeld, maar de timing zat niet juist", aldus nog De Roeck in Gazet van Antwerpen.