Nice duwt door voor Vanhoutte: bal ligt in het kamp van Union
Charles Vanhoutte kreeg zijn eerste oproep voor de Rode Duivels en kan nu ook een transfer maken. OGC Nice deed intussen al een tweede bod, dat dichter bij de vraagprijs van Union ligt.

Het kan snel gaan voor sommige spelers. Charles Vanhoutte werd vrijdag voor het eerst in zijn carrière opgeroepen voor de Rode Duivels door bondscoach Rudi Garcia.

Later op de dag zou Union SG een eerste bod hebben binnengekregen op zijn middenvelder. Het Franse OGC Nice wil Vanhoutte graag overnemen.

Maar die aanbieding bleek onvoldoende, want Het Laatste Nieuws meldt dat Nice op zaterdag een tweede bod heeft gedaan. Het bedrag dat nu op tafel ligt komt dicht bij wat Union wil.

Een transfer lijkt daardoor ook steeds dichter bij te komen voor Vanhoutte. Zelf zou hij graag de overstap maken naar een grotere competitie. Dat is sportief gezien goed voor hem, maar ook financieel.

Champions League zal hij er wel niet spelen. Nice komt dit seizoen uit in de Europa League. Voor Union zou het vertrek van Vanhoutte een serieuze aderlating zijn, dus we moeten afwachten of de Brusselaars akkoord gaan.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Charles Vanhoutte

