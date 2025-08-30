Nu ook speeldata bekend van Club Brugge en Union in de CL: dit is wanneer FC Barcelona naar Jan Breydel komt

Club Brugge en Union SG kennen nu ook hun speeldagen in de Champions League. Club opent tegen Monaco, Union start bij PSV. Beide Belgische teams krijgen topaffiches voorgeschoteld.

Club Brugge en Union SG spelen dit seizoen Champions League. De Bruggelingen haalden het in een tweeluik van Rangers en mogen daardoor als tweede Belgische ploeg aantreden op het kampioenenbal.

Donderdag werden hun tegenstanders bekendgemaakt, maar nu weten ze pas op welke data er gespeeld wordt. De UEFA maakte dat zaterdag bekend.

Club Brugge opent zijn CL-campagne thuis tegen AS Monaco op 18 september. Nadien volgen verplaatsingen naar Atalanta (30/9) en Bayern München (22/10). De grootste thuismatch wordt op 5 november gespeeld tegen FC Barcelona.

Op 26 november reizen ze naar Portugal voor de match tegen Sporting CP. Op 10 december wordt er tegen Arsenal gespeeld op Jan Breydel. De lange verplaatsing naar Almaty is op 20 januari, terwijl ze het op de laatste speeldag van League Phase thuis opnemen tegen Marseille (28/1).

Union SG opent op zijn beurt op verplaatsing tegen PSV op 16 september. Daarna twee thuismatchen, Newcastle (1/10) en Inter Milan (21/10), voor ze naar Atlético Madrid reizen (4/11).

Daarna wordt er in Turkije tegen Galatasaray gespeeld (25/11) en thuis tegen Marseille. Net als Club vecht Union het ook uit met Bayern München, op verplaatsing (21/1). Union sluit zijn League Phase af met een match tegen Atalanta in het Dudenpark op 28 januari.