Onverwachte gebeurtenis verstoort de plannen van Vincent Kompany bij Bayern: weeral mis

Ongelooflijke ommekeer in München. Nicolas Jackson, die de reis vanuit Londen had gemaakt, zal naar verwachting niet bij Bayern tekenen.

Vincent Kompany dacht zijn aanvallende versterking binnen te hebben. Nicolas Jackson, die bij Chelsea op een zijspoor stond, was al in München voor zijn medische keuring bij Bayern. De deal leek rond voor een huurprijs van zo’n 15 miljoen euro, zonder aankoopoptie.

Maar plots sloeg het noodlot toe. Tijdens de Premier League-wedstrijd tussen Chelsea en Fulham, die The Blues met 2-0 wonnen, raakte aanvaller Liam Delap al vroeg in de match geblesseerd. Die blessure gooide de transferplannen volledig overhoop.

Chelsea wil Jackson niet meer laten vertrekken

Volgens David Ornstein besloot Chelsea onmiddellijk om de deal met Bayern af te blazen. De club wil Jackson behouden als extra aanvallende optie en eiste dat de Senegalese international terugkeert naar Londen.

Jackson en zijn entourage zijn echter niet van plan zich daarbij neer te leggen. Zij blijven aandringen op een definitieve overstap naar Bayern, waar Kompany hem als cruciale pion voor zijn aanval had ingecalculeerd.

Voor Bayern is het een bittere pil. Kompany had gerekend op versterking om met een bredere selectie te kunnen strijden om de titel, de beker en een lange Champions League-campagne.

De druk in München blijft hoog. De sportieve leiding herhaalde recent dat het minimumdoel dit seizoen de Bundesliga en de beker zijn. In de Champions League wil de club koste wat het kost weer meedoen voor de hoogste eer.

 

