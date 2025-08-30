Publiekslieveling van Genk is weer helemaal terug: JPL-clubs zijn gewaarschuwd voor 'nieuw' wapen

Racing Genk verloor met 1-2 van Lech Poznan, maar verzekerde zich wel van Europa League-voetbal. Junya Ito scoorde zijn eerste Europese goal voor de Limburgers en werd luid toegejuicht door de Genkse fans.

KRC Genk speelde donderdag absoluut niet zijn beste wedstrijd van het seizoen. De Limburgers verloren met 1-2 van Lech Poznan, een week na de 1-5 zege in Polen.

Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat het Europese ticket binnen is. Genk speelt na enkele jaren weer in de Europa League en dat doet deugd. Junya Ito kon het enige doelpunt van de partij scoren.

Het was overigens zijn eerste treffer voor Racing Genk in een Europese wedstrijd. "Ik was heel tevreden met mijn doelpunt. Dit is al een mooi begin", zei de Japanner na afloop. Hij had de wedstrijd liever gewonnen.

"Het was een mooi doelpunt, maar we zijn uiteindelijk wel verloren. Er waren heel wat jongens die nog niet veel speelden, dus het spel was sowieso wat moeilijker", besluit Ito. De fans zijn in ieder geval enorm blij dat hij er weer bij is.

Voor de wedstrijd schreeuwde heel het stadion zijn naam al extra luid uit. Bij zijn doelpunt gingen de decibels nog hoger in de lucht. Ito kan als flankaanvaller brengen wat de afgelopen weken en maanden misschien wat gemist werd.

Zijn doelpunt kwam uit een vliegensvlugge actie die hij zelf op poten zette. Zijn balbehandeling was niet perfect en voor hij kon afwerken was er wat geluk mee gemoeid, maar dat dwong hij helemaal zelf af. Zulke momenten moeten we vaker zien in de Cegeka Arena.