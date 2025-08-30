Twee belangrijke spelers keren terug, maar nog drie geblesseerden bij Union tegen Anderlecht

Sébastien Pocognoli heeft zich vrijdagmiddag voor de pers gepresenteerd. Hij heeft de Brusselse derby van zondag voorbeschouwd en ook een kijkje gegeven in zijn selectie.

72 uur na hun Europese uitschakeling zal Anderlecht opnieuw op scherp worden gesteld, deze keer in het Dudenpark. De ploeg zit in zak en as na hun nederlaag tegen AEK, wat geen goed voorteken is voor een derby. Maar Sébastien Pocognoli zal niet zeggen dat zijn ploeg nu op het juiste moment tegen Anderlecht speelt.

"Hun uitschakeling verandert niets aan onze voorbereiding. Of Anderlecht nu in een positieve spiraal zit of niet, het maakt niet veel uit. Het blijft een derby en de inzet blijft hetzelfde. Het kan voor hen een kans zijn om zichzelf te herpakken. Bovendien geloof ik niet in goede of slechte momenten om een tegenstander te treffen. We spelen thuis, voor onze supporters, dus we moeten goed voetbal spelen met een goede dosis agressie", legt hij uit aan Het Nieuwsblad.



Voor Union betekent focussen op henzelf het trieste gelijkspel tegen RAA La Louvière vergeten: "We hebben gewerkt aan wat er niet goed ging. En we hebben de spelers eraan herinnerd dat er meer van hen wordt verwacht op individueel vlak."

Fuseini en David maken hun terugkeer

Pocognoli heeft ook een update gegeven over de ziekenboeg: ondanks zijn hersenschudding is Promise David fit voor de Brusselse derby, net als Mohammed Fuseini. Aan de andere kant zal Union zondag niet kunnen rekenen op Kamiel Van De Perre, Henok Teklab en Sofiane Boufal.

Union SG wil de maand augustus afsluiten op een mooie manier: "De eerste tien weken van dit seizoen waren al moeilijk: één wedstrijd per week, maar met vijf trainingen. We hebben tot nu toe veel blessures gehad. Maar als we zondag een goede wedstrijd spelen, kunnen we zeggen dat we goed zijn begonnen."