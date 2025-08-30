Zondag een heel speciale match voor speler Zulte Waregem na vertrek bij Genk: "Het voelde geforceerd"

Voor Thomas Claes wordt zondag een emotionele avond. De 21-jarige middenvelder keert met Zulte Waregem terug naar de Cegeka Arena, waar hij vijftien jaar lang in de jeugd van KRC Genk speelde.

Deze zomer koos Claes voor een nieuwe uitdaging na anderhalf decennium bij Genk. Hij had er nog een contract tot 2028, maar voelde dat het tijd was om andere lucht op te snuiven.

“De chemie was op", zegt hij in HBvL. “Ik was Jong Genk volledig ontgroeid en zag dat ik bij de eerste ploeg weinig kansen zou krijgen. Dan is het logisch dat je verder kijkt.”

Met Zulte Waregem vond hij meteen de juiste match. Het project en het vertrouwen van de club gaven de doorslag. “Ik wilde ontploffen bij een ander team", legt Claes uit. “Essevee toonde geloof in mij, en dat gaf me meteen veel vertrouwen.”

Dubbel gevoel

Zijn debuut bij de eerste ploeg van Genk, een korte invalbeurt van vier minuten tegen AA Gent, ziet hij als een mooie afsluiter, al blijft er een dubbel gevoel. “Het voelde wat geforceerd", zegt Claes. “Maar ik ben blij dat ik het heb meegemaakt. Ik neem vooral de positieve lessen mee van mijn tijd bij Genk. Daar ben ik goed begeleid en heb ik veel geleerd.”

De overstap betekende ook dat Claes voor het eerst op eigen benen ging staan. “Ik woon nu niet meer thuis, maar heb mijn draai hier snel gevonden", vertelt hij. “De groep is hecht en de club voelt heel familiaal aan. Ik krijg zelfs tips van ploegmaats over waar ik het beste kan eten of naar de kapper kan gaan.”