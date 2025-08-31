Genk-coach Fink is blij, maar eerlijk: "Dat moeten we beter doen"

KRC Genk-coach Thorsten Fink gaat met een goed gevoel de interlandbreak in. Hij zag dat zijn team zondag met 10 tegen 11 de overwinning thuis kon houden tegen Zulte Waregem en dat stelt hem tevreden.

Het werd nog een lastige avond voor Racing Genk dat na een vroege achterstand al snel weer op 2-1 voorsprong kwam. Maar toen Sadick een strafschopovertreding veroorzaakte en rood pakte, werd het alsnog moeilijk. Genk won uiteindelijk met 3-2.

"Dit is een mooie overwinning voor het hele team want zij hebben gevochten, ze hebben erin geloofd dat ze deze wedstrijd konden winnen. In het begin van de wedstrijd kon Zulte Waregem te veel counteren, dat moeten we in eigen huis veel beter doen. Dit gaan we analyseren", blikt Thorsten Fink terug.



Echt als een team gespeeld

"Het was moeilijk na de rode kaart, dat was niet zo makkelijk op mentaal vlak. Net daarom ben ik heel blij dat het team écht een team was, 'together everyone achieves more'. Dit is wat ik wil zien en zal ons ook helpen naar de toekomst toe."

"Wanneer we met een speler minder komen te staan, moet je een beslissing nemen: blijven we offensief voetballen met Heynen en Karetsas of brengen we een andere defensieve middenvelder om een resultaat te verdedigen. Maar wij zijn Genk en ook met een speler minder kunnen we wedstrijden winnen."

Goed gevoel voor interlandbreak

En dus gaat de coach met een zeer goed gevoel de interlandbreak in. "Ik ben heel blij voor het team. Het was een mooie week voor ons. We kwalificeerden ons voor de Europa League en we hadden een goede loting."

"Nu gaan 12 spelers naar hun nationale team en zullen we nog met 11 op training zijn. Daarna zullen er nog veel wedstrijden volgen."