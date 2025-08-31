Genk dreigt Tolu én Oh te verliezen: dit heeft coach Fink te zeggen

Genk dreigt in enkele dagen tijd zowel Arokodare als Hyeon-Gyu Oh te verliezen. Coach Fink blijft rustig: "De club is voorbereid. Vertrekt er iemand, dan komt er ook iemand bij."

Tolu Arokodare zal vertrekken naar Wolverhamtpon. Hyeon-Gyu Oh mocht al iedere wedstrijd starten dit seizoen, buiten de match tegen Zulte Waregem. Zondag werd namelijk duidelijk dat de Zuid-Koreaan naar Stuttgart kan.

De Duitse club zou zo'n 28 miljoen euro overhebben voor de spits. Een niet te weigeren bedrag voor Genk. Zo lijkt de club op enkele dagen tijd zijn eerste en tweede spits te verliezen. Robin Mirisola, die startte tegen Essevee, deed het wel bijzonder goed bij zijn basisdebuut.



"In de spits hebben we geen probleem. Loop, zet druk, ga gewoon. Een verdediger moet het systeem heel goed begrijpen. Bij een spits maakt dat minder uit", zegt trainer Thorsten Fink na afloop.

Het zal toch niet makkelijk zijn voor een coach om hiermee om te gaan, zo kort voor het einde van de zomermercato. "Ik hou van moeilijke situaties, maar ik weet dat de club voorbereid is. Je mag er zeker van zijn dat als iemand vertrekt, er ook iemand bij komt. Als er twee vertrekken, dan komen er misschien twee nieuwe spelers bij", gaat Fink verder.

"Deze transferperiode verkocht de club spelers voor veel geld. De club kan alleen maar overleven met veel geld. We hebben geen eigenaar of zo. We moeten met jonge spelers werken, goede scouting en Genk doet dat heel goed", besluit de trainer.