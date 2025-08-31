'Lokeren krijgt concurrentie voor nieuwe spits die vorig jaar al in Challenger Pro League speelde'

KSC Lokeren is actief op zoek naar versterking in de aanvalslinie. Daarbij heeft de club haar oog laten vallen op Jibril Othman, een jonge spits uit Frankrijk. De interesse is echter niet exclusief: ook reeksgenoot RFC Seraing volgt de situatie van nabij.

Jibril Othman, een 21-jarige aanvaller met Frans-Tunesische roots, staat in de belangstelling van twee Belgische tweedeklassers, zo meldt Africafoot. Zowel KSC Lokeren als RFC Seraing zouden een tijdelijke overgang overwegen.

Francs Borains

De speler is momenteel actief bij de beloften van AS Saint-Étienne en zoekt speelminuten na een tegenvallende uitleenperiode bij Francs Borains vorig seizoen. Othman ligt nog tot medio 2027 onder contract bij Saint-Étienne. Tijdens zijn vorige uitleenbeurt in België kwam hij tot negen wedstrijden en één doelpunt.

De belangstelling van Lokeren wordt nu gecompliceerd door de komst van RFC Seraing als tweede gegadigde. Een mogelijke uitleenbeurt van Othman zou voor beide ploegen geen al te grote financiële risico’s in houden.

Ervaring

De Franse club lijkt op korte termijn geen rol weggelegd te hebben voor Othman in het eerste elftal. Dat vergroot de kans op een tijdelijke overgang. Een uitleenbeurt naar België zou voor Saint-Étienne een manier zijn om de speler ervaring te laten opdoen.

De komende dagen zullen uitwijzen of Lokeren erin slaagt om Othman binnen te halen, of dat Seraing de concurrentiestrijd wint. Afwachten dus.