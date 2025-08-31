'Na komst van Oh: ook nog een ex-Genkie richting Stuttgart'

Na de recordtransfer van Hyeon-gyu Oh naar VfB Stuttgart, heeft de Duitse club opnieuw zaken gedaan met Racing Genk als rode draad. Ex-Genkie Bilal El Khannouss maakt de overstap naar de Bundesliga-club voor een bedrag van circa 30 miljoen euro.

VfB Stuttgart heeft zijn ambities op de transfermarkt kracht bijgezet met de komst van Bilal El Khannouss, zo melden verschillende bronnen. De middenvelder, die zijn opleiding genoot bij Racing Genk, tekent voor een bedrag van ongeveer 30 miljoen euro.

Polyvalent

Eerder vandaag werd al duidelijk dat ook Hyeon-gyu Oh de Duitse rangen versterkt. El Khannouss geldt als een technisch vaardige en veelzijdige speler, die zowel in een controlerende als aanvallende rol uit de voeten kan.



De Limburgse club heeft zich de afgelopen jaren gepositioneerd als een kweekvijver voor talent, met meerdere uitgaande transfers naar topcompetities.

Genks succes

Na de recente deals rond Christopher Bonsu Baah, Tolu Arokodare en Hyeon-gyu Oh, is de nieuwe transfer van El Khannouss eigenlijk ook een beetje een Genks succes.

El Khannouss, die ook uitkomt voor de nationale ploeg van Marokko, krijgt bij Stuttgart de kans om zich verder te ontwikkelen op het hoogste niveau. De Bundesliga biedt hem een platform om zijn kwaliteiten te tonen.