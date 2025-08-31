'Na verregaande onderhandelingen: hierdoor gaat transfer van Charles Vanhoutte naar Nice niet door'

De transferonderhandelingen tussen Union Saint-Gilloise en OGC Nice over Charles Vanhoutte zijn definitief gestrand. Ondanks verregaande gesprekken is er geen akkoord bereikt, tot grote teleurstelling van de speler zelf.

Charles Vanhoutte, vrijdag voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg, stond op het punt een belangrijke stap in zijn carrière te zetten. De middenvelder had zelf een duidelijke voorkeur voor een overgang naar de Franse Ligue 1-club OGC Nice.

Vervanger

De onderhandelingen tussen beide clubs verliepen aanvankelijk constructief. Nice bracht een extra bod uit dat Union als voldoende beschouwde, mits er eerst een vervanger werd aangetrokken.

De Brusselse club stelde als voorwaarde dat die vervanger bij voorkeur Belgisch moest zijn, gezien de beperkte nationale kern. Deze eis bleek echter een struikelblok. Ondanks inspanningen om een geschikte vervanger te vinden, slaagde Union daar niet in binnen de gestelde termijn.

Afgeketst

Door het uitblijven van een vervanger heeft Union Saint-Gilloise besloten de transfer niet door te laten gaan, zo meldt Het Laatste Nieuws vandaag. De club gaf aan dat het sportieve evenwicht niet in gevaar mag komen. Daarmee lijkt een vertrek van Vanhoutte deze zomer uitgesloten, tenzij zich alsnog een onverwachte oplossing aandient.

Voor Vanhoutte zelf is dit een bittere pil. De speler had gehoopt zijn carrière een nieuwe impuls te geven in Frankrijk. De speler is wellicht diep ontgoocheld over het mislukken van de deal, die tot in de late uurtjes werd besproken.