"Niemand is groter dan de club": Nicolas Raskin buitenspel gezet door de coach van Rangers
Foto: © photonews

Nicolas Raskin werd op de bank gezet in de Champions League en dit keer is hij uit de selectie gezet door Russell Martin. De Schotse coach heeft uitleg gegeven over deze beslissing.

Nicolas Raskin lijkt meer dan ooit op het punt te staan om Glasgow Rangers te verlaten. Dit seizoen heeft de Rode Duivel zijn rol als onbetwiste titularis op het Schotse middenveld verloren, nadat hij vorig seizoen een van de beste spelers van de Rangers was.

Deze situatie zou verband kunnen houden met de wens van Raskin om te vertrekken, aangezien hij clubs uit de Premier League weet te charmeren. Maar nadat hij op de bank werd gezet in Brugge, had Nicolas Raskins vader zich op sociale media laten gaan en coach Russell Martin rechtstreeks bekritiseerd.

Reactie

Dit zondagmiddag werd de Old Firm gespeeld, een wedstrijd die waarschijnlijk de toekomst van Martin aan het hoofd van de Rangers zal bepalen. En voor deze gelegenheid staat Raskin niet op het wedstrijdblad. Een niet populaire beslissing voor de supporters van de club. Al probeerde Russell Martin zijn keuze uit te leggen voor de microfoon van Sky Sports Scotland.

"Elke beslissing die ik neem, is voor het welzijn van de club, het heeft niets te maken met mijn persoonlijke situatie of individuele zaken. Niemand is groter dan de club", verklaart Martin. "Ik heb gekozen voor spelers die alles zullen geven voor het team, die zich volledig zullen inzetten voor deze wedstrijd."

Een vrij duidelijke boodschap gericht aan Nicolas Raskin, die niet veel tijd meer heeft om een uitweg te vinden als hij dat wil. Maar misschien hoeft hij niet lang te wachten voordat het Russell Martin zelf die club verlaat...

