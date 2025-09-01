🎥 Show voor Hazard, redding... met de hand: het spektakel van Christian Burgess tegen Anderlecht

Foto: © photonews

Christian Burgess heeft zeker niet veel bewonderaars bij Anderlecht. Zondag heeft hij opnieuw voor controverse gezorgd tijdens de Brusselse derby, vooral bij twee specifieke fases.

Christian Burgess heeft enorme kwaliteiten, die hem tot een van de beste verdedigers in de Belgische competitie hebben gekatapulteerd en aanzienlijk hebben bijgedragen aan de titel van Union Saint-Gilloise vorig seizoen. Maar de charmante Engelsman heeft daarnaast wat controversiëlere aspecten wanneer hij op het veld staat.

Afgelopen zondag, tegen RSC Anderlecht, heeft Burgess aanzienlijk bijgedragen aan het uit de tent lokken van de tegenstander.

Lees ook... Supporters Anderlecht blokkeerden poorten Neerpede: politie stond klaar om in te grijpen

Terwijl Thorgan Hazard en Ross Sykes al enige tijd opgewonden waren, liet zijn mede-verdediger zich vrij belachelijk vallen na een contact (dat hij zelf opzocht), zich kronkelend van "pijn" ... en de scheidsrechter duwde zo een gele kaart in het gezicht van Hazard.

Iets minder opzettelijk, enkele minuten later: bij een voorzet van links probeert Christian Burgess een zeer onhandige tussenkomst en kreeg de bal tegen zijn arm, die behoorlijk ver van zijn lichaam leek. Noch de scheidsrechter, noch de VAR grepen in.

Dit was overigens niet de eerste keer in de wedstrijd dat Burgess de bal met de arm aanraakte in het strafschopgebied: bij een schot van Degreef leek hij duidelijk de bal in opnieuw een niet erg natuurlijke positie te hebben afgebogen.

