Coach Stef Wils zag dat de wil ontbrak bij Antwerp: "Dat kwam er ook nog bij"

Antwerp kende een offday tegen Westerlo en verloor met 0-2. Coach Stef Wils weigerde blessures en schorsingen als excuus te zien.

Antwerp beleefde zaterdag een serieuze offday op het veld van KVC Westerlo. The Great Old verloor met 0-2 in het Kuipje en presteerde gewoon onvoldoende.

Er waren een aantal geblesseerde en geschorste spelers waardoor coach Stef Wils moest puzzelen in zijn basiselftal, maar daar wil hij het niet op steken. "Nee. Iedereen in het team weet wat hij moet doen. Dat vind ik dus geen excuus."

Er ontbraken heel wat zaken bij Antwerp, zoals grinta. "De wil om die vuile meters te maken. Tweede ballen te veroveren. De balans in het team was gewoon niet goed genoeg", gaat Wils verder.

Verdediger Yuto Tsunashima was er niet bij. De trainer gaf na afloop aan wat er aan de hand was. "Yuto heeft vrijdag op training iets gevoeld. Eerst leek het niet al te ernstig."

"Zaterdag deden we een test waaruit bleek dat het verstandiger was om niet met hem te starten. Dit kwam er dus, bovenop de geblesseerden die er al waren, nog eens bij", besluit Wils.