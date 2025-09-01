Done deal: Rode Duivel heeft fantastische transfer beet: topclub telt maar liefst 30 miljoen euro neer

Dodi Lukebakio heeft zijn toptransfer beet. De Rode Duivel ruilt Sevilla in voor Benfica, dat maar liefst 30 miljoen euro neertelt voor de 27-jarige flankaanvaller. Hij tekent een contract tot 2030 bij de Portugese topclub.

De deal kwam er op de slotdag van de transfermarkt na intense onderhandelingen. Nottingham Forest toonde ook interesse, maar het vooruitzicht om Champions League te spelen gaf voor Lukebakio de doorslag.

Voor Sevilla is de transfer een flinke financiële meevaller. De Spaanse club haalde Lukebakio in 2023 nog voor zo’n 10 miljoen euro bij Hertha Berlijn en ziet zijn waarde in twee seizoenen verdrievoudigen.



Lees ook... 'Vertrekt Lukebakio nog bij Sevilla? Twee ploegen willen de vraagprijs op tafel leggen'

Lukebakio laat een sterke periode in Spanje achter zich. Vorig seizoen was hij met elf competitiegoals de topschutter van Sevilla en leverde hij daarnaast ook belangrijke assists.

Champions League

Met zijn ervaring in de Bundesliga, La Liga en op het internationale toneel hoopt Benfica extra slagkracht te krijgen in zijn aanval. De club ziet in Lukebakio de ideale versterking voor de Champions League-campagne.

Voor de winger zelf is het een droomtransfer. Hij greep naast een selectie bij de Rode Duivels van Rudi Garcia door een blessure (of was het om zijn transfer te regelen?), maar kan zich nu bij een Europese topclub opnieuw in de kijker spelen.