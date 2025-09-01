En opeens is hij weg bij Rangers: Cyriel Dessers heeft akkoord gevonden met Griekse topclub

En opeens is hij weg bij Rangers: Cyriel Dessers heeft akkoord gevonden met Griekse topclub
Foto: © photonews

Cyriel Dessers staat op het punt om Rangers te verlaten en zijn carrière verder te zetten in Griekenland. De 30-jarige spits heeft volgens coach Russell Martin zijn laatste wedstrijd voor de Schotse club gespeeld.

“Cyriel heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor ons gespeeld”, vertelde Martin na de 0-0 in de Old Firm-derby tegen Celtic. De Nigeriaanse international, die in twee seizoenen 52 keer scoorde in 116 wedstrijden voor Rangers, lag nog vast in Glasgow. Toch kwam er snel een akkoord met een andere club.

Volgens diverse bronnen is dat andere team Panathinaikos, een van de topclubs in de Griekse Super League. De Atheense club zou zo’n 5 miljoen euro betalen voor de spits, die twee jaar geleden voor 4,5 miljoen euro werd gehaald bij Cremonese in de Serie A.

Kleurrijke carrière

Voor Rangers betekent dit het einde van een hoofdstuk. Dessers groeide er uit tot een publiekslieveling dankzij zijn doelpunten en fysieke présence, maar het sportieve project in Griekenland lokte hem. Panathinaikos hoopt met zijn ervaring een serieuze titeluitdager te worden.

Voor Dessers wordt het de volgende halte in een kleurrijke carrière. De spits speelde eerder in onder meer Nederland, België, Italië en Schotland en kiest nu voor een avontuur in de Griekse hoofdstad.

De deal zou in de komende 24 uur officieel afgerond worden. Hij is al onderweg naar Griekenland om zijn medische testen af te leggen. 

