OFFICIEEL: Union SG speelt na Alessio Castro-Montes nu ook Charles Vanhoutte kwijt

Union SG ziet een tweede sterkhouder vertrekken: Charles Vanhoutte tekent bij OGC Nice. De 26-jarige middenvelder verruilt de JPL voor de Ligue 1 en wil er meteen een hoofdrol spelen.

Union SG kondigde maandagavond zijn tweede uitgaande transfer van de dag aan. Eerst werd bekendgemaakt dat Alessio Castro-Montes naar 1.FC Köln trok.

Nu is ook de transfer van Charles Vanhoutte naar OGC Nice officieel. Er werd de laatste dagen al heel wat over gepraat, of de transfer al dan niet zou doorgaan. Aangezien alles officieel is mogen we dus ook een vervanger verwachten bij Union. De club zou die bij KV Mechelen willen gaan halen.



Lees ook... Besnik Hasi blijft voorlopig Anderlecht-coach, maar heeft Renard wel een keuze?

Vanhoutte won de Beker, de landstitel en de Supercup met Union

Vanhoutte kwam in de zomer van 2023 aan bij de regerende landskampioen, dat hem toen overnam van Cercle Brugge. De 26-jarige middenvelder groeide er al snel uit tot een belangrijk figuur.

Nu slaat hij een bladzijde om in zijn carrière, enkele dagen nadat hij door bondscoach Rudi Garcia werd opgeroepen bij de Rode Duivels. "Ik voel me klaar en vastberaden. Ik kijk ernaar uit om de Ligue 1 en mijn nieuwe omgeving te ontdekken", zegt hij bij de clubmedia van Nice.

"Mijn doelen zijn eenvoudig: ik wil vechten voor de club, voor mijn ploegmaats, voor de supporters. Het is aan ons om er alles aan te doen om competitief te zijn en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen", besluit hij.